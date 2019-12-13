Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию - Промсвязьбанк

Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в будущем, отмечают специалисты банка. Некоторую поддержку оказало принятое на заседании в эту среду решение ФРС в течение следующего года не повышать ставку. Также в плюс сыграл рост инфляционных ожиданий и переход реальных ставок на отрицательную территорию.

"По нашим прогнозам, цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию. В лучших по сравнению с золотом условиях находится серебро, так как цены (в том числе) учитывают и перспективы восстановления мировой экономики", - пишут аналитики Промсвязьбанка.