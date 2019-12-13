Рубль может закончить год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 руб./$, если позитив сохранится - БКС

Если сохранится общерыночный позитив, то рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 6,25% с учетом последних изменений рыночной конъюнктуры выглядит полностью обоснованным. Ранее мы указывали на то, что набор внутренних факторов, в том числе возможное замедление темпов роса потребительских цен ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ в 3,2-3,7% по итогам года, выступает мощным стимулом в пользу снижения уровня ключевой ставки в декабре. В то же время внешнерыночный фон ранее характеризовался нами как недостаточно комфортный для пятого за этот год снижения ставки Банка России", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Тем не менее, за последние две недели, в особенно в последние дни перед заседанием ЦБ РФ, рыночный оптимизм продолжил усиливаться, констатирует А. Покатович. Рынки получили желаемый сигнал от ФРС о том, что в следующем году американский регулятор, вероятно, останется далек от возвращения к повышению ставок. Опасения нового витка торгового обострения между США и Китаем также ослабли. "Бразилия, которая, на наш взгляд, является хорошим "отражением" геополитических настроений в латиноамериканском регионе в целом, ранее на этой неделе также пошла на еще одно снижение ставки (- 50 б.п. - до исторических минимумов в 4,5%). В результате текущий набор как внутренних, так и внешних факторов не формирует каких-либо значимых препятствий для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, и регулятор активно пользуется этой возможностью", - указывает специалист.

"С учетом обновленного макроэкономического прогноза Банка России, мы сохраняем наш прогноз и полагаем, что ключевая ставка может быть снижена до уровня 6% уже в первом полугодии 2020 года. Также в данный момент мы не исключаем снижения ставки ниже 6% далее по году. Монетарный регулятор указывает на то, что дезинфляционные риски будут преобладать в начале 2020 года, и в этой перспективе мы также ожидаем замедления инфляция до уровней 2,5-2,8% с дальнейшим разворотом к ускорению до уровней 3,6-3,8% по итогам следующего года. На наш взгляд, такой вектор развития инфляционных процессов при условии отсутствия масштабных негативных рыночных шоков сохранит для ЦБ РФ возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2020 году. Наш прогноз по ключевой ставке на 2020 год находится в диапазоне 5,75-6%, достижение уровня 5,5% видится возможном при значительном улучшении общей рыночной конъюнктуры, сохранения доминирующей позиции дезинфляционных рисков, а также необходимости монетарной поддержки экономического роста, - отмечает Антон Покатович. - Мы ожидаем, что снижение кредитно-депозитных ставок также продолжится. В начале следующего года максимальные ставки по вкладам будут тяготеть к уровням 5,5-5,75%, ставки по ипотеке продолжат обновление исторических минимумов и могут опуститься до уровней 9% и ниже в первом полугодии 2020 года. В том случае если общерыночный позитив сохранится (США и Китай завершат год без торгового разочарования), рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар".