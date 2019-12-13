Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера.

Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала уверенную победу в выборах, состоявшихся 12 декабря, что позволит вывести парламент из тупика по вопросу Brexit, говоритсяч в комментарии Julius Baer. Ключом к победе стала успешная стратегия консерваторов по продвижению позиции о необходимости завершить Brexit в традиционно голосующих за лейбористов округах в центре и на севере Англии, где высока поддержка "развода" с ЕС. Джонсон планирует как можно скорее получить одобрение соглашения с Брюсселем в парламенте.

"Вероятность упорядоченного выхода из Евросоюза 31 января 2020 года на основе подписанного соглашения стала высокой, - полагает Дэвид Мейер. - Фунт стерлингов укрепился еще до выборов, поскольку рынок учитывал вероятность реализации такого сценария, при котором исчезают риски Brexit без соглашения. После публикации результатов выборов чувство облегчения на рынке привело к росту фунта стерлингов до текущих уровней EUR/GBP 0,83. Однако, в будущем мы сомневаемся в возможности дальнейшего устойчивого укрепления британской валюты".

По мнению эксперта Julius Baer, для рынка сохраняется большое количество неопределенностей, в том числе связанных с установлением финального торгового режима между Лондоном и Брюсселем, который будет предметом переговоров во время переходного периода в течение 2020 года. Есть возможность продлить этот период, о чем следует договориться до 1 июля, но Борис Джонсон вряд ли будет искать такого продления. Также сохраняются риски, что оговорка по Ирландии станет частью финальной версии торгового режима. Кроме того, рост популярности Шотландской национальной партии в Шотландии повышает вероятность проведения второго референдума о независимости. "Эти факторы будут мешать дальнейшему укреплению фунта стерлинга в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и мы сохраняем нейтральную позицию по британской валюте", - резюмирует Дэвид Мейер.