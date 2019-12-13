"БКС Глобал Маркетс" считает привлекательными евробонды GAZPRU 34 и GAZPRU 37

Еврооблигации "Газпрома" GAZPRU 34 и GAZPRU 37 могут показать опережающую динамику на фоне улучшения спроса на риск, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Газпром может снизить объем инвестиций в 2020 г. и ограничить выплату дивидендов в 2020-21 гг., что, на наш взгляд, поддержит кредитный профиль. Мы рекомендуем увеличивать позиции в длинных GAZPRU 34 (YTM 4,17%, Z-спред 226 б.п.) и GAZPRU 37 (YTM 4,21%, Zспред 226 б.п.), поскольку бумаги могут показать опережающую динамику на фоне улучшения спроса на риск", - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Юрий Голбан.

Правление Газпрома одобрило параметры инвестпрограммы на 2020 г. и дивидендную политику в новой редакции, что подразумевает умеренное снижение капзатрат и ограничение выплат, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Газпром" оценивает капзатраты на 2020 г. (без учета «дочек») на уровне RUB 1,1 трлн (-16% г/г).

Компания может постепенно повышать коэффициент выплат с 30% за 2019 г. до 40% за 2020 г. и, наконец, до 50% по итогам 2021 г. Совет директоров может снизить дивидендные выплаты, если соотношение Чистый долг/EBITDA превысит 2.5x.

"Сокращение капзатрат в 2020 г. было ожидаемо, поскольку менеджмент озвучивал близкие оценки на телеконференции по итогам 3К19, - отмечает Юрий Голбан. - Мы полагаем, что небольшое сокращение инвестпрограммы поддержит генерацию положительного FCF в условиях непростой рыночной конъюнктуры (выручка за 9М19 упала на 9% г/г до $87,8 млрд). Тем не менее реальный эффект может оказаться довольно скромным – бывает, что "Газпром" пересматривает прогноз капзатрат в течение года. Ограничение дивидендных выплат в 202021 гг. и пороговое значение долговой нагрузки (2.5x) позитивны с точки зрения кредитного профиля "Газпрома" (соотношение Чистый долг/EBITDA повысилось до 1,3x по итогам 9М19)".