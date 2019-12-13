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13 декабря 2019 года 13:28
Подтверждение плана по увеличению дивидендов является позитивным сигналом для акций всех дочерних компаний ГЭХ - Sberbank CIB
Подтверждение плана по увеличению дивидендов на акцию в абсолютном выражении является позитивным сигналом для всех дочерних компаний ГЭХ и Мосэнерго в частности, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Федора Корначева и Алексея Рябушко. Гендиректор Газпром энергохолдинга (ГЭХ) Денис Федоров в разговоре с журналистами в четверг заявил об ожиданиях того, что дочерние предприятия холдинга покажут очень хорошие результаты по итогам 2019 года, хотя не предоставил определенных прогнозов ни на консолидированном уровне ГЭХ, ни отдельно по "дочкам", отмечается в комментарии Sberbank CIB. Также глава ГЭХ заявил, что дивиденды дочерних компаний ГЭХ должны увеличиться относительно уровня годичной давности (в расчете на акцию). Денис Федоров специально упомянул повышение дивиденда на акцию в абсолютном выражении, подчеркнув, что, даже если финансовые результаты снизятся, рост дивидендов должен продолжиться. Более того, хотя четких комментариев о точном графике повышения коэффициента выплат не прозвучало, компания намерена довести этот показатель до 50% чистой прибыли по МСФО. ГЭХ также рассмотрел возможность покупки угольных электростанций En+ и сейчас анализирует варианты локализации производства газовых турбин и развития данного направления бизнеса. "Поскольку Мосэнерго ожидает падения чистой прибыли, рост дивиденда на акцию относительно уровня 2018 года, на наш взгляд, может стать для инвесторов приятной неожиданностью, - отмечают эксперты Sberbank CIB. - Инвесторов должен успокоить тот факт, что компания подтвердила намерение довести коэффициент дивидендных выплат до 50%. Также поддержку котировкам "дочек" ГЭХ должны оказать заявления холдинга относительно вероятности очень хороших финансовых результатов по итогам 2019 года (несмотря на отсутствие точных целей)". Единственный риск, по мнению Федора Корначева и Алексея Рябушко, заключается в возможном приобретении угольных электростанций En+: если покупка будет осуществляться не на уровне холдинга, а на уровне дочерних компаний (в данном случае, скорее всего, ОГК-2, в которой доля ГЭХ самая большая), то последствия будут зависеть от окончательной оценки. В целом эксперты считают, что комментарии Дениса Федорова должны поддержать Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1.
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13 декабря 2019 года 15:39
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