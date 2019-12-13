Повышенная волатильность в паре руб./$, скорее всего, сохранится на ожиданиях подробностей о торговом соглашении США и Китая - Sberbank CIB

Повышенная волатильность в паре руб./$, скорее всего, сохранится на ожиданиях подробностей об американо-китайском торговом соглашении, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. Если новости о сделке подтвердятся, то в пятницу или в понедельник рубль может достичь отметки 62 за доллар, полагают эксперты.

"Ситуацию на рынках в пятницу будут определять сообщения о подробностях торгового соглашения между США и Китаем, и мы ожидаем сохранения повышенной волатильности в ходе торгов, - отмечают аналитики Sberbank CIB. - Возможно, представители Соединенных Штатов сделают официальное заявление после закрытия рынка. В таком случае, если договоренности действительно были достигнуты и включают снижение действующих пошлин, то в понедельник курс рубля направится к отметке 62 за доллар, а по итогам 1К20 составит 60, т. к. спрос на рискованные активы, вероятно, заметно усилится, а значительный рост доллара после начала торговой войны может частично сойти на нет".