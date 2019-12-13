Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, подъем индекс МосБиржи замедляется укреплением рубля

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о согласовании торговой сделки США и Китая; индекс РТС преодолел рубеж 1500 пунктов и обновил максимум с октября 2013 года, а подъем индекса МосБиржи на пороге рубежа 3000 пунктов тормозится укреплением рубля.

К 11:15 МСК индекс МосБиржи составил 2991,4 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1507,26 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 62,52 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%, до 251,56 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%).

В США в четверг индексы достигли новых рекордных максимумов на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем.

Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

В пятницу в Азии на этих новостях также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Нефть утром в пятницу также дорожает на новостях с торгового "фронта", цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $64,74 за баррель (+0,8% и +0,8% накануне), январская цена WTI - $59,56 за баррель (+0,6% и +0,7% в четверг).

Степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть, отмечают эксперты.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, российские индексы продолжили рост утром в пятницу на фоне ряда позитивных глобальных новостей. США все же не будут вводить 15 декабря новые пошлины для Китая, поскольку, по сообщениям СМИ, Трамп подписал так называемую торговую сделку "первой фазы". В Великобритании партия Бориса Джонсона получает большинство в парламенте, что позволит осуществить выход из ЕС без дальнейшего затягивания ситуации, которое худшим образом влияет на экономику.

При таком фоне, в условиях снижения ставок в российской экономике и роста дивидендных выплат, российский рынок акций выглядит уверенно.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что невведение новых торговых пошлин на китайские товары с 15 декабря серьезно снижает риски спада темпов роста мировой экономики. На этом фоне можно ожидать, что подъем мировых рынков продолжится еще несколько дней.

Начали догонять отставание от рынка акции "Газпрома", правление которого утвердило новую дивидендную политику. Не исключено, что спрос на акции компании будет повышаться с притоком средств нерезидентов на российский рынок и высвобождением денег после отыгрывания дивидендных историй.

Лучше рынка могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", которые среди прочих позитивных факторов подогреваются приближением даты отсечек реестров под промежуточные дивиденды. Для доллара поддержкой выступает диапазон 62,6-62,8 руб./$1, где проходят годовые минимумы. Пока непонятно, хватит ли у рубля сил для продолжения укрепления.

В пятницу Банк России примет решение по ставке. Скорее всего, регулятор снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но возможны и более агрессивные меры. Сильное влияние на рубль это вряд ли окажет, хотя небольшую фиксацию прибыли по ОФЗ иностранцами с дальнейшей репатриацией капитала к себе на родину до конца года исключить нельзя, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в комитете по внешней политике Сената Конгресса США рассмотрели ряд законопроектов против новых газопроводов. Однако европейские политики, включая МИД Германии, выступили с резким осуждением этого шага. Более того, звучали даже призывы по поводу ответных санкций против США. Это говорит о высокой вероятности того, что Европа в целом, и Германия в частности, будут защищать "Северный поток-2". Эти новости оказывают поддержку акциям "Газпрома".

С другой стороны, инвесторам не понравилось то обстоятельство, что совет директоров "Газпрома" может уменьшать дивиденды, если соотношение скорректированной чистой прибыли к EBITDA превысит 2,5х. Кроме того, на 2020 год запланирован объем освоения инвестиций чуть менее 1,104 трлн рублей. Ранее делались заявления о том, что они могут составить около 1 трлн рублей с последующим снижением.

Санкционная риторика в США и Европе существенно отличается, и это дает надежду на то, что европейские санкции все же имеют определенную временную конечность. Далее всех обрадовал президент Трамп, который объявил миру, что торговая сделка с Китаем уже очень близко. По данным Wall Street Journal, американские переговорщики предложили Китаю снижение принятых пошлин на половину и отмену пошлин, которые должны были вступить в силу с 15 декабря. В обмен на это Китай обещает закупать сельскохозяйственную продукцию не менее чем на $50 млрд в год. Условия первой фазы сделки США-КНР позволят снизить негативное влияние торговой войны на экономику Китая и его торговых партнеров.

Официального подтверждения торговой сделки США и КНР пока нет, но рынки уверены, что стороны договорились по условиям, которые считали возможными на текущий момент. Российский рынок акций продолжает движение в сторону 3000 пунктов по индексу МосБиржи на ожиданиях роста мирового спроса на сырьевые ресурсы, отмечает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также считает вполне вероятным, что американские власти готовы пойти на снижение действующих тарифов на китайский импорт на 50% и отказаться от введения новых ограничений в размере $160 млрд с 15 декабря. В ответ Китай обязуется увеличить до $50 млрд закупки сельхозпродукции из США, что в два раза превышает уровни 2017 года. Более того, первая фаза торгового соглашения была одобрена Трампом, и, по данным СМИ, уже в пятницу может состояться подписание между торговыми представителями США и Китая.

Прорыв в торговых взаимоотношениях США и Китая является серьезным фактором для поддержания риск-аппетита и снятия опасений замедления мировой экономики, однако насколько продолжительным будет перемирие - неизвестно. Ряд вопросов, включая ситуацию в Гонконге, остается нерешенным, что может добавить неопределенности инвесторам.

На позитивный настрой участников рынка настраивают и результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании, где консервативная партия премьер-министра Джонсона получила 368 из 650 мест. Таким образом, квалифицированное большинство позволяет рассчитывать на то, что сделка по Brexit будет ратифицирована в срок до 31 января. После этого Великобритания вступит в переходный период, который по соглашению с ЕС может продлиться до конца 2022 года.

В пятницу в центре внимания инвесторов также заседание Банка России по ключевой ставке. Вероятно ее снижение до 6,25% годовых, а в начале следующего года стоит ожидать снижения до 6%. Сохраняющийся оптимизм на мировых рынках позволит индексу МосБиржи протестировать уровень 3000 пунктов. Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+9,6%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,8%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-11,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 11,309 млрд рублей (из них 2,461 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").