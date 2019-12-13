.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, подъем индекс МосБиржи замедляется укреплением рубля
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП России в 3-м квартале на уровне 1,7%
Росстат сохранил оценку повышения ВВП России в 3-м квартале на уровне 1,7%, в январе-сентябре на уровне 1,1%. Ускорение темпов роста относительно 2-го квартале объясняется оживлением в обрабатывающих производствах
 
Банковские комиссии при переводах от бизнеса физлицам слишком велики - ФАС
Ассоциация антимонопольных юристов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам. Например, речь идет о выплате дивидендов и арендной платы, возврате с абонентских счетов или счетов в...
 
Около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездным
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, пишут "Известия", ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и...
 
Большая часть россиян ест не то, что "хотелось бы"
Более 95% россиян не испытывают значительных трудностей с ежедневным рационом питания, говорят итоги исследования, проведенного Росстатом в 2018 году. Однако многим хотелось бы лучшего. Так, число тех, кто может позволить себе "еду, которую хотят...
 
13 декабря 2019 года 11:37

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, подъем индекс МосБиржи замедляется укреплением рубля

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о согласовании торговой сделки США и Китая; индекс РТС преодолел рубеж 1500 пунктов и обновил максимум с октября 2013 года, а подъем индекса МосБиржи на пороге рубежа 3000 пунктов тормозится укреплением рубля.

К 11:15 МСК индекс МосБиржи составил 2991,4 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1507,26 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 62,52 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%, до 251,56 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%).

В США в четверг индексы достигли новых рекордных максимумов на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем.

Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

В пятницу в Азии на этих новостях также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Нефть утром в пятницу также дорожает на новостях с торгового "фронта", цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $64,74 за баррель (+0,8% и +0,8% накануне), январская цена WTI - $59,56 за баррель (+0,6% и +0,7% в четверг).

Степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть, отмечают эксперты.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, российские индексы продолжили рост утром в пятницу на фоне ряда позитивных глобальных новостей. США все же не будут вводить 15 декабря новые пошлины для Китая, поскольку, по сообщениям СМИ, Трамп подписал так называемую торговую сделку "первой фазы". В Великобритании партия Бориса Джонсона получает большинство в парламенте, что позволит осуществить выход из ЕС без дальнейшего затягивания ситуации, которое худшим образом влияет на экономику.

При таком фоне, в условиях снижения ставок в российской экономике и роста дивидендных выплат, российский рынок акций выглядит уверенно.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что невведение новых торговых пошлин на китайские товары с 15 декабря серьезно снижает риски спада темпов роста мировой экономики. На этом фоне можно ожидать, что подъем мировых рынков продолжится еще несколько дней.

Начали догонять отставание от рынка акции "Газпрома", правление которого утвердило новую дивидендную политику. Не исключено, что спрос на акции компании будет повышаться с притоком средств нерезидентов на российский рынок и высвобождением денег после отыгрывания дивидендных историй.

Лучше рынка могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", которые среди прочих позитивных факторов подогреваются приближением даты отсечек реестров под промежуточные дивиденды. Для доллара поддержкой выступает диапазон 62,6-62,8 руб./$1, где проходят годовые минимумы. Пока непонятно, хватит ли у рубля сил для продолжения укрепления.

В пятницу Банк России примет решение по ставке. Скорее всего, регулятор снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но возможны и более агрессивные меры. Сильное влияние на рубль это вряд ли окажет, хотя небольшую фиксацию прибыли по ОФЗ иностранцами с дальнейшей репатриацией капитала к себе на родину до конца года исключить нельзя, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в комитете по внешней политике Сената Конгресса США рассмотрели ряд законопроектов против новых газопроводов. Однако европейские политики, включая МИД Германии, выступили с резким осуждением этого шага. Более того, звучали даже призывы по поводу ответных санкций против США. Это говорит о высокой вероятности того, что Европа в целом, и Германия в частности, будут защищать "Северный поток-2". Эти новости оказывают поддержку акциям "Газпрома".

С другой стороны, инвесторам не понравилось то обстоятельство, что совет директоров "Газпрома" может уменьшать дивиденды, если соотношение скорректированной чистой прибыли к EBITDA превысит 2,5х. Кроме того, на 2020 год запланирован объем освоения инвестиций чуть менее 1,104 трлн рублей. Ранее делались заявления о том, что они могут составить около 1 трлн рублей с последующим снижением.

Санкционная риторика в США и Европе существенно отличается, и это дает надежду на то, что европейские санкции все же имеют определенную временную конечность. Далее всех обрадовал президент Трамп, который объявил миру, что торговая сделка с Китаем уже очень близко. По данным Wall Street Journal, американские переговорщики предложили Китаю снижение принятых пошлин на половину и отмену пошлин, которые должны были вступить в силу с 15 декабря. В обмен на это Китай обещает закупать сельскохозяйственную продукцию не менее чем на $50 млрд в год. Условия первой фазы сделки США-КНР позволят снизить негативное влияние торговой войны на экономику Китая и его торговых партнеров.

Официального подтверждения торговой сделки США и КНР пока нет, но рынки уверены, что стороны договорились по условиям, которые считали возможными на текущий момент. Российский рынок акций продолжает движение в сторону 3000 пунктов по индексу МосБиржи на ожиданиях роста мирового спроса на сырьевые ресурсы, отмечает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также считает вполне вероятным, что американские власти готовы пойти на снижение действующих тарифов на китайский импорт на 50% и отказаться от введения новых ограничений в размере $160 млрд с 15 декабря. В ответ Китай обязуется увеличить до $50 млрд закупки сельхозпродукции из США, что в два раза превышает уровни 2017 года. Более того, первая фаза торгового соглашения была одобрена Трампом, и, по данным СМИ, уже в пятницу может состояться подписание между торговыми представителями США и Китая.

Прорыв в торговых взаимоотношениях США и Китая является серьезным фактором для поддержания риск-аппетита и снятия опасений замедления мировой экономики, однако насколько продолжительным будет перемирие - неизвестно. Ряд вопросов, включая ситуацию в Гонконге, остается нерешенным, что может добавить неопределенности инвесторам.

На позитивный настрой участников рынка настраивают и результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании, где консервативная партия премьер-министра Джонсона получила 368 из 650 мест. Таким образом, квалифицированное большинство позволяет рассчитывать на то, что сделка по Brexit будет ратифицирована в срок до 31 января. После этого Великобритания вступит в переходный период, который по соглашению с ЕС может продлиться до конца 2022 года.

В пятницу в центре внимания инвесторов также заседание Банка России по ключевой ставке. Вероятно ее снижение до 6,25% годовых, а в начале следующего года стоит ожидать снижения до 6%. Сохраняющийся оптимизм на мировых рынках позволит индексу МосБиржи протестировать уровень 3000 пунктов. Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+9,6%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,8%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-11,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 11,309 млрд рублей (из них 2,461 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель - Промсвязьбанк
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию - Промсвязьбанк
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 15:00
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 14:44
"БКС Глобал Маркетс" считает привлекательными евробонды GAZPRU 34 и GAZPRU 37
Еврооблигации "Газпрома" GAZPRU 34 и GAZPRU 37 могут показать опережающую динамику на фоне улучшения спроса на риск, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Газпром может снизить объем инвестиций в 2020 г. и ограничить выплату дивидендов в 2020-21 гг., что, на наш взгляд, поддержит кредитный...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 14:27
"Газпром" может пересмотреть в сторону уменьшения прогноз экспортной цены газа - "ВТБ Капитал"
"Газпром" (MOEX: GAZP) вполне может пересмотреть в сторону уменьшения прогноз по цене реализации газа на экспортном направлении, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Екатерина Родина и Анна Стекольщикова. "Мы считаем не совсем логичным, что компания прогнозирует снижение средней...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 14:09
Новая дивидендная политика является позитивным фактором для инвесторов "Газпрома" - Газпромбанк
Новая дивидендная политика является позитивным фактором для инвесторов "Газпрома", отмечается в обзоре Газпромбанка. Правление "Газпрома" рассмотрело новую дивидендную политику Группы и рекомендовало ее к одобрению советом директоров (ожидается 24 декабря). Новая политика устанавливает...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 13:50
Повышенная волатильность в паре руб./$, скорее всего, сохранится на ожиданиях подробностей о торговом соглашении США и Китая - Sberbank CIB
Повышенная волатильность в паре руб./$, скорее всего, сохранится на ожиданиях подробностей об американо-китайском торговом соглашении, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. Если новости о сделке подтвердятся, то в пятницу или в понедельник рубль может достичь...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 13:28
Подтверждение плана по увеличению дивидендов является позитивным сигналом для акций всех дочерних компаний ГЭХ - Sberbank CIB
Подтверждение плана по увеличению дивидендов на акцию в абсолютном выражении является позитивным сигналом для всех дочерних компаний ГЭХ и Мосэнерго в частности, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Федора Корначева и Алексея Рябушко. Гендиректор Газпром энергохолдинга (ГЭХ) Денис...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 13:03
Итоги выборов в Великобритании могут привести к росту стоимости британских активов - "ВТБ Мои инвестиции"
Итоги выборов в Великобритании могут привести к росту британских активов, сообщается в комментарии инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Алексея Воробьева. "Победа по итогам предварительных итогов парламентских выборов в Великобритании консервативной партии во главе с Б.Джонсоном повышает...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 12:47
Рубль может умеренно скорректироваться в конце декабря - Банк "Санкт-Петербург"
ледующая неделя фактически станет последней неделей активных торгов в 2019 году, после этого западные инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Рубль может умеренно скорректироваться в последующие недели из-за сезонного всплеска спроса на валюту, но ослабление национальной валюты уже вряд ли...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 12:25
"ВТБ Мои инвестиции" рекомендует покупать акции НМТП на ожиданиях щедрых дивидендов
"ВТБ Мои инвестиции" рекомендует покупать акции НМТП на ожиданиях щедрых дивидендов, говорится в комментарии инвестиционного стратега инвестбанка Станислава Клещева. Инвестиционная идея: покупка акций НМТП не дороже 8,6 руб. с целевым уровнем 9,4 руб и стоп-лоссом 7,5 руб. "Мы ожидаем...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:50
Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро - "Локо банк"
Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро, говорится в комментарии "Локо банка". Благодаря растущим нефтяным котировкам отечественная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро, отмечает заместитель председателя правления "Локо банка"...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:36
Рубль вполне может продолжить умеренно-позитивную динамику в 1 кв. 2020 г. - РФПИ
Учитывая, что потенциал снижения ставки ЦБ РФ до 6% к середине 2020г. сохраняется, фундаментально российские активы по-прежнему интересны, и в 1К20 на стороне рубля будет играть положительная сезонность платежного баланса, то российская валюта вполне может продолжить умеренно-позитивную динамику,...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:20
Рубль может закрепиться вблизи текущих комфортных значений - "Нордеа банк"
Оптимизм, наблюдающийся на глобальных площадках, может сохраниться в рамках декабря, формируя благоприятные условия для рубля и давая ему шансы закрепиться вблизи текущих комфортных значений, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта близка к максимально крепким значениям текущего...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:12
Темпы роста ВВП ощутимо снизятся в среднесрочной перспективе - Уралсиб
Темпы роста ВВП РФ ощутимо снизятся в среднесрочной перспективе, отмечается в обзоре "Уралсиба". В следующем году реализация заявленных государством национальных проектов не сможет переломить негативные тенденции, вызванные неблагоприятными внешними факторами, полагает аналитик корпорации Алексей...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.