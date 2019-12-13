Рубль вполне может продолжить умеренно-позитивную динамику в 1 кв. 2020 г. - РФПИ

Учитывая, что потенциал снижения ставки ЦБ РФ до 6% к середине 2020г. сохраняется, фундаментально российские активы по-прежнему интересны, и в 1К20 на стороне рубля будет играть положительная сезонность платежного баланса, то российская валюта вполне может продолжить умеренно-позитивную динамику, говорится в комментарии в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

Для рубля сам факт снижения ставки вряд ли несет какие-то существенные риски, учитывая, что основные причины его укрепления - внешние, отмечает эксперт РФПИ. Но для среднесрочной динамики тональность комментария регулятора и его сигнал остаются важными факторами, ведь они могут оказать влияние на потоки портфельных инвестиций в акции и облигации.

"Отсутствие явных потоков на покупку валюты против рубля - вот, вероятно, короткое резюме вчерашних торгов на локальном рынке, где рубль укрепился сразу на 0,7%, успешно преодолев отметку 63,00/USD, - комментирует события на валютном рынке Дмитрий Полевой. - Очевидно, что основным фактором роста оставался глобальный оптимизм, ведь рубль двигался в русле всех других ЕМ валют. Однако локальные преимущества рубля остаются значимыми, укрепляя уверенность инвесторов в правильности стратегии "buy RUB"". Ключевым событием пятницы, безусловно, будет решение ЦБ по ставке. "После вчерашней волны позитивных новостей из-за рубежа, роста аппетита к риску и стабильно высоких цен на нефть внешние условия явно еще больше благоприятствуют дальнейшему снижению ставки ЦБ, учитывая, что внутренние факторы в виде отсутствующего инфляционного давления и неустойчивого восстановления темпов роста экономики плавное снижение ставок допускают. В итоге, по-прежнему ждем от ЦБ ее снижения на 25 б.п", - заключает эксперт РФПИ.