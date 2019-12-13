Рубль может закрепиться вблизи текущих комфортных значений - "Нордеа банк"

Оптимизм, наблюдающийся на глобальных площадках, может сохраниться в рамках декабря, формируя благоприятные условия для рубля и давая ему шансы закрепиться вблизи текущих комфортных значений, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта близка к максимально крепким значениям текущего года благодаря экстремально оптимистичному внешнему фону. Сообщения о возможной отмене части действующих тарифов в рамках подписания первой фазы соглашения стали позитивным сюрпризом для рынка, что повсеместно поддерживает "аппетит" к рисковым активам, отмечают аналитики. Рубль движется в тренде с прочими валютами развивающихся стран и с нефтяными ценами, которые пытаются устойчиво закрепиться выше 64 долл./барр.

Оптимизм, наблюдающийся на глобальных площадках, вполне может сохраниться в рамках декабря, формируя благоприятные условия для рубля и давая ему шансы закрепиться вблизи текущих комфортных значений, указывают специалисты банка.

"В пятницу ключевым событие для российского рынка станет заседание Банка России по ставке. Мы ожидаем её сохранения на уровне 6,5% (консенсус-прогноз – снижение ставки на 25 бп). В случае довольно жесткого сигнала от ЦБ относительно потенциала дальнейшего снижения ставок может быть умеренная фиксация прибыли на рынке ОФЗ и, как следствие, в рубле", - отмечают аналитики "Нордеа банка".