Темпы роста ВВП ощутимо снизятся в среднесрочной перспективе - Уралсиб

Темпы роста ВВП РФ ощутимо снизятся в среднесрочной перспективе, отмечается в обзоре "Уралсиба". В следующем году реализация заявленных государством национальных проектов не сможет переломить негативные тенденции, вызванные неблагоприятными внешними факторами, полагает аналитик корпорации Алексей Девятов. При этом в более отдаленной перспективе увеличение инвестиционной активности государства обеспечит умеренное ускорение роста российской экономики.

Таким образом, при условии отсутствия новых внешних шоков темпы роста российского ВВП снизятся до 0,7% в будущем году с 1,1% в нынешнем, а умеренное ускорение возможно в 1 п/г 2021 г., прогнозирует эксперт "Уралсиба".

"Мы считаем, что значительное ускорение роста в обрабатывающей промышленности, торговле и сельском хозяйстве обусловлено преимущественно разовыми факторами, - отмечает Алексей Девятов. - Прежде всего, это увеличение запасов готовой продукции и хороший урожай большинства сельскохозяйственных культур. При этом на темпы роста экономики негативно повлияло торможение в добывающем секторе (вызванное выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+) и спад в транспортной отрасли (из-за сокращения объемов трубопроводного транспорта на ряде экспортных направлений). Недавно мы обновили макроэкономический прогноз и в настоящее время ожидаем, что торможение деловой активности в крупнейших странах мира продолжит оказывать негативное влияние на темпы роста экономики нашей страны".