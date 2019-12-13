13 декабря 2019 года 10:30
Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивным новостям относительно сделки между США и Китаем
Москва. 13 декабря. Доллар активно снижается, евро лишь слегка укрепляется на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленному новостями о согласовании между США и Китаем первого этапа торговой сделки.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,67-62,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,67 руб./$1 (-17,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,96 руб./EUR1 (+1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,79 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,95 рубля.
Доллар при этом оказался на 55,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,46 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к бивалютной корзине на старте торгов благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленному новостями о том, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.
По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.
Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.
Цены на нефть растут в пятницу на позитивных новостях с торгового "фронта". Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Как отмечают эксперты, степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,72% - до $64,66 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,56% - до $59,51 за баррель.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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