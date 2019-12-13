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13 декабря 2019 года 10:34
Недельный отток капитала из акций и облигаций РФ был зафиксирован впервые с октября - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 3-го абзаца) Совокупный чистый отток капитала из акций и облигаций РФ по итогам недели, завершившейся 11 декабря, был зафиксирован впервые с октября текущего года. "Однако российским финансовым рынкам пока удается игнорировать эту динамику. Мы видим умеренные негативные риски для рынка в преддверии праздников", - говорится обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 5 по 11 декабря составил $40 млн против нулевого притока неделей ранее, по данным EPFR Global. "По итогам отчетной недели фонды акций глобальных развивающихся рынков (GEM) получили от инвесторов $394 млн новых денег, что стало самым слабым результатом за последние 5 недель. Оттоки из фондов ETF, инвестирующих в Россию, продолжаются третью неделю подряд, в то время как притоки в глобальные фонды были минимальными. Таким образом, позитив обеспечило, вероятно, наращивание позиций "выше рынка" по России со стороны глобальных фондов в конце года при поддержке притоков от локальных розничных инвесторов", - пишет Смольянинов. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $50 млн против чистого оттока $20 млн неделей ранее (вторая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн, на предыдущей неделе чистый отток равнялся $60 млн (третья неделя оттока). "Оттоки из фондов облигаций GEM составили $151 млн, что сопоставимо с результатом предыдущей недели, при этом оттоки из этой категории фондов продолжаются четвертую неделю подряд. Отметим, что оттоки остаются довольно небольшими и, по всей видимости, не оказывают существенного влияния на рынок", - считает стратег. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован приток капитала на уровне $10 млн против притока $20 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала на уровне $10 млн по сравнению с притоком $30 млн по итогам предыдущей недели.
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