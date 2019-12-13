Пара доллар/рубль в пятницу будет проторговывать зону 62,5-63 руб. - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в пятницу будет проторговывать зону 62,5-63 руб. в ожидании повода для формирования дальнейшего движения, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Складывающаяся на конец недели конъюнктура мировых рынков позволяет российской валюте смотреться достаточно уверенно.

Аналитик банка Евгений Локтюхов указывает, что все ключевые валюты-аналоги в четверг окрепли к доллару, причем движение в рубле было сравнимым с бразильским реалом и китайским юанем. "Инерция к укреплению, по нашему мнению, вполне может сохраниться и в пятницу, - прогнозирует эксперт. - В числе значимых новостей четверга – уверенная победа консерваторов под руководством Б. Джонсона в Великобритании, позволяющая более уверенно говорить о выходе страны из ЕС в январе 2020 года, а также заявления представителей США о готовности не вводить повышенные тарифы на часть китайского импорта, запланированные на 15 декабря. Итоги заседания ЕЦБ, впервые прошедшего под руководством К. Лагард, особых сюрпризов не содержали: регулятор ожидаемо сохранил ставки и программу выкупа активов, чуть приподняв прогноз по экономике с 2021 г., а сама К. Лагард отметила, что риски для экономики становятся «менее выраженными»".

Учитывая предыдущий опыт К. Лагард и ее призывы к властям ЕС стимулировать экономику, Евгений Локтюхов рассчитывает, что ЕЦБ под ее руководством сможет сместить политику в сторону более плотного взаимодействия с правительствами и ждем расширения монетарных стимулов в 2020 году. Складывающаяся на конец недели конъюнктура мировых рынков позволяет российской валюте смотреться достаточно уверенно, полагает аналитик Промсвязьбанка.