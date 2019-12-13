Котировки Brent могут продолжить восходящее движение в район $65,5-66 - БКС

Нефтяные котировки возобновили рост на фоне позитивного информационного фона вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Фьючерсы на Brent прибавили чуть менее 1% в четверг и продолжают демонстрировать растущие настроения с утра пятницы. Котировки торгуются вблизи от двухмесячных максимумов и могут продолжить восходящее движение в район $65,5-66 за баррель, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.