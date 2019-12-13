Евро может нацелиться на 69 рублей - ИК "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль упала к минимумам с июля, опустившись ниже 63. Районом ближайших важных поддержек для доллара выступают июньские минимумы (около 62,50 руб.). Пара евро/рубль пробила вниз отметку 70 рублей и опустилась к минимуму с марта 2018 года. Теперь евро может нацелиться на 69 рублей, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Утром пятницы рубль продолжит получать поддержку от сохранения высокого мирового "аппетита" к риску.