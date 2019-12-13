Недельный отток капитала из акций и облигаций РФ был зафиксирован впервые с октября - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый отток капитала из акций и облигаций РФ по итогам недели, завершившейся 11 декабря, был зафиксирован впервые с октября текущего года.

"Однако российским финансовым рынкам пока удается игнорировать эту динамику. Мы видим умеренные негативные риски для рынка в преддверии праздников", - говорится обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 5 по 11 декабря составил $40 млн против нулевого притока неделей ранее, по данным EPFR Global.