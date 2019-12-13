Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу умеренно подрастут на внешнем позитиве

Москва. 13 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, умеренно подрастут благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне обнадеживающих новостей относительно торговой сделки между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных пиках, в то время как Dow Jones Industrial Average обновил рекорд в ходе торгов. Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд. По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу. Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу, реагируя на подъем фондовых индексов США на фоне сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп согласовал торговую сделку с Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,43%, гонконгский Hang Seng - на 2,15%, южнокорейский KOSPI - на 1,34%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу на позитивных новостях с торгового "фронта". Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $64,62 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на 0,75%, до $64,2 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,51% - до $59,48 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $59,18 за баррель, поднявшись на 0,71% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,432 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,334 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 декабря вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 651,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,78%), "БКЕ-001Р-02" (+0,73%) и "ВЭБ.РФ-001Р-16" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-0,86%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (-0,18%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") полностью разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,75% годовых. Облигации размещены по открытой подписке. Дата погашения - 26 ноября 2033 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 91,21% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-175R на сумму 1 млрд 824,180 млн рублей, 42,78% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R на сумму 427,821 млн рублей, 46,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-182R на сумму 463,226 млн рублей и 82,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-181R на сумму 1 млрд 652,602 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем выпусков 175R и 181R - по 2 млрд рублей, выпусков 176R и 182R - по 1 млрд рублей. Срок обращения серии 175R - 3,5 года, серии 176R - 4,5 года, серий 181R и 182R - около 5 лет. Ставка 1-го купона облигаций выпуска 175R установлена на уровне 1,35% годовых, облигаций серии 176R - 1,054% годовых, серии 181R - 1,1775% годовых, серии 182R - 1,1688% годовых. Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-02R на уровне 7,15% годовых, объем размещения увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок инвесторов прошел 12 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) до конца декабря планирует разместить облигации на сумму 10 млрд рублей. В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в апреле. Тогда ТМХ разместил 3-летние бонды на 5 млрд рублей по ставке 8,6% годовых. Спрос более чем в 3 раза превысил предложение. Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций "Трансмашхолдинга". Один из них - на 10 млрд рублей - компании предстоит погасить в феврале 2020 года, еще два - по 5 млрд рублей - в октябре 2021 года и апреле 2022 года.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 13-17-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 6,15% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. По выпуску 24 декабря предстоит оферта.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 7-12-го купонов облигаций серий БО-11 и БО-12 на уровне 6,55% годовых. Банк разместил оба выпуска общим объемом 10 млрд рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. По десятилетним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта с исполнением 25 декабря 2019 года и выплата полугодовых купонов.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,5% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 17-го купона облигаций 3-й серии в размере 5,8% годовых. Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет.

ООО "Стройжилинвест" установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6,6% годовых. Компания в декабре 2014 года разместила облигации серии БО-01 объемом 11 млрд рублей. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего 10-го купона - 7,85% годовых.