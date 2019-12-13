Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с повышением - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с повышением около 0,2-0,4%, в районе 2990-2995 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в диапазон 3000-3010 пунктов, считает В. Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине дня станет динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация ноябрьской статистики по изменению объемов розничных продаж в США (16:30 мск).