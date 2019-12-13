Утренние прогнозы: тест уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи

В пятницу аналитики прогнозируют рост рынка акций на открытии сессии. Индекс Мосбиржи может протестировать уровень в 3000 пунктов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может продолжить движение в сторону 3000 пунктов по индексу Мосбиржи на ожиданиях роста мирового спроса на сырьевые ресурсы".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся мы в районе исторических максимумов. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", которые (среди прочих позитивных факторов) тащит вверх приближение даты отсечек реестров под промежуточные дивиденды".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сохраняющийся оптимизм на мировых рынках в пятницу позволит индексу Мосбиржи протестировать уровень в 3000 пунктов. Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с повышением около 0,2-0,4%, в районе 2990-2995 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в диапазон 3000-3010 пунктов".