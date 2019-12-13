13 декабря 2019 года 09:46
Утренние прогнозы: тест уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи
В пятницу аналитики прогнозируют рост рынка акций на открытии сессии. Индекс Мосбиржи может протестировать уровень в 3000 пунктов.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может продолжить движение в сторону 3000 пунктов по индексу Мосбиржи на ожиданиях роста мирового спроса на сырьевые ресурсы".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся мы в районе исторических максимумов. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", которые (среди прочих позитивных факторов) тащит вверх приближение даты отсечек реестров под промежуточные дивиденды".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сохраняющийся оптимизм на мировых рынках в пятницу позволит индексу Мосбиржи протестировать уровень в 3000 пунктов. Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с повышением около 0,2-0,4%, в районе 2990-2995 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в диапазон 3000-3010 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
"Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера.
Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 14:44
Еврооблигации "Газпрома" GAZPRU 34 и GAZPRU 37 могут показать опережающую динамику на фоне улучшения спроса на риск, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".
"Газпром может снизить объем инвестиций в 2020 г. и ограничить выплату дивидендов в 2020-21 гг., что, на наш взгляд, поддержит кредитный... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 14:27
"Газпром" (MOEX: GAZP) вполне может пересмотреть в сторону уменьшения прогноз по цене реализации газа на экспортном направлении, считают аналитики "ВТБ Капитала" Дмитрий Лукашов, Екатерина Родина и Анна Стекольщикова.
"Мы считаем не совсем логичным, что компания прогнозирует снижение средней... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 14:09
Новая дивидендная политика является позитивным фактором для инвесторов "Газпрома", отмечается в обзоре Газпромбанка. Правление "Газпрома" рассмотрело новую дивидендную политику Группы и рекомендовало ее к одобрению советом директоров (ожидается 24 декабря). Новая политика устанавливает... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 13:50
Повышенная волатильность в паре руб./$, скорее всего, сохранится на ожиданиях подробностей об американо-китайском торговом соглашении, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. Если новости о сделке подтвердятся, то в пятницу или в понедельник рубль может достичь... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 13:28
Подтверждение плана по увеличению дивидендов на акцию в абсолютном выражении является позитивным сигналом для всех дочерних компаний ГЭХ и Мосэнерго в частности, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Федора Корначева и Алексея Рябушко. Гендиректор Газпром энергохолдинга (ГЭХ) Денис... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 13:03
Итоги выборов в Великобритании могут привести к росту британских активов, сообщается в комментарии инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Алексея Воробьева.
"Победа по итогам предварительных итогов парламентских выборов в Великобритании консервативной партии во главе с Б.Джонсоном повышает... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 12:47
ледующая неделя фактически станет последней неделей активных торгов в 2019 году, после этого западные инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Рубль может умеренно скорректироваться в последующие недели из-за сезонного всплеска спроса на валюту, но ослабление национальной валюты уже вряд ли... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 12:25
"ВТБ Мои инвестиции" рекомендует покупать акции НМТП на ожиданиях щедрых дивидендов, говорится в комментарии инвестиционного стратега инвестбанка Станислава Клещева.
Инвестиционная идея: покупка акций НМТП не дороже 8,6 руб. с целевым уровнем 9,4 руб и стоп-лоссом 7,5 руб.
"Мы ожидаем... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:50
Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 63-64 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро, говорится в комментарии "Локо банка".
Благодаря растущим нефтяным котировкам отечественная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро, отмечает заместитель председателя правления "Локо банка"... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:37
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о согласовании торговой сделки США и Китая; индекс РТС преодолел рубеж 1500 пунктов и обновил максимум с октября 2013 года, а подъем индекса МосБиржи на пороге рубежа 3000 пунктов тормозится укреплением рубля. читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:36
Учитывая, что потенциал снижения ставки ЦБ РФ до 6% к середине 2020г. сохраняется, фундаментально российские активы по-прежнему интересны, и в 1К20 на стороне рубля будет играть положительная сезонность платежного баланса, то российская валюта вполне может продолжить умеренно-позитивную динамику,... читать дальше
.
13 декабря 2019 года 11:20
Оптимизм, наблюдающийся на глобальных площадках, может сохраниться в рамках декабря, формируя благоприятные условия для рубля и давая ему шансы закрепиться вблизи текущих комфортных значений, говорится в обзоре "Нордеа банка".
Российская валюта близка к максимально крепким значениям текущего... читать дальше
.