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13 декабря 2019 года 09:44

Общий рост

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных пиках, в то время как Dow Jones Industrial Average обновил рекорд в ходе торгов, пишет MarketWatch.

Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на рост числа заявок на пособие по безработице в США до двухлетнего максимума.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 49 тыс., до 252 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с недели, завершившейся 29 сентября 2017 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение числа заявок только на 11 тыс., до 214 тыс.

В среду были подведены итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Решение Комитета по открытому рынку (FOMC) американского центробанка совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Опубликованный в среду точечный график, отражающий индивидуальные ожидания членов FOMC относительно процентных ставок в будущем, указал на высокую вероятность их сохранения на текущем уровне в 2020 году - только четверо из 17 руководителей предполагают подъем ставки. В 2021 году комитет ориентируется всего на одно повышение.

В четверг состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что регулятор видит сигналы стабилизации экономического подъема в еврозоне, а также сигналы усиления базовой инфляции.

Акции Delta Air Lines подорожали на 2,9%. Американская авиакомпания сообщила, что рассчитывает получить прибыль на акцию в диапазоне от $6,75 до $7,75 в 2020 году при росте выручки на 4-6%. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют прибыль на уровне $7,05 на акцию.

Бумаги Southwest Airlines выросли на 0,9%. Компания достигла соглашения с Boeing о получении частичной компенсации за финансовый ущерб в связи с приостановкой полетов лайнеров 737 MAX.

Цена акций Lululemon Athletica снизилась на 3,7%, поскольку скорректированная прибыль ритейлера одежды в третьем квартале оказалась хуже ожиданий Уолл-стрит.

Акции Starbucks Corp. выросли на 1,9%, поскольку J.P. Morgan повысил рекомендацию по бумагам сети кофеен.

Бумаги Fiat Chrysler Automobiles прибавили в цене 2,6%. Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключил с автопроизводителем новый четырехлетний трудовой договор, говорится в сообщении UAW.

Акции Boeing снизились на 1% на сообщении The Wall Street Journal о том, что полеты лайнеров 737 MAX не будут возобновлены до 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 220,75 пункта (0,79%) и составил 28132,05 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 26,94 пункта (0,86%) - до 3168,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 63,27 пункта (0,73%) и составил 8717,32 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в пятницу, реагируя на подъем фондовых индексов США на фоне сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп согласовал торговую сделку с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,65%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,43%, гонконгский Hang Seng - на 2,15%, южнокорейский KOSPI - на 1,34%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%.

Как сообщает агентство Bloomberg, Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Опубликованные в пятницу данные Банка Японии показали, что японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале 2019 года опустился до минимального уровня почти за семь лет на фоне напряженности в торговой сфере, а также повышения в стране налога на потребление.

Значение индикатора в октябре-декабре снизилось по итогам четвертого квартала подряд - до нулевого уровня, что является минимумом с первого квартала 2013 года, по сравнению с 5 пунктами в июле-сентябре.

Значение Танкан в четвертом квартале оказалось хуже консенсус-прогноза рынка. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Бумаги японской Tokyo Electron выросли на 6,08%, акции Yaskawa Electric - на 5,75%, Nissan Chemical - на 5,38%.

Акции Japan Display Inc., производителя дисплеев для смартфонов и поставщика Apple Inc., снизились на 1,4% после роста накануне на сообщении компании о том, что она планирует получить финансовую помощь в размере до 90 млрд иен ($828 млн) от инвестфонда Ichigo Asset Management Ltd.

В Гонконге дорожают бумаги Galaxy Entertainment Group (+6,5%), Sands China (+5,4%) и AIA Group (3,07%).

Акции южнокорейской Samsung Electronics прибавили в цене 2,8%, бумаги SK Hynix выросли на 5,6%. Цена бумаг австралийской Westpac Banking увеличилась на 1,66%, акции ANZ Bank подорожали на 2%.

Цены на нефть растут в пятницу на позитивных новостях с торгового "фронта".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $64,6 за баррель, что на $0,4 (0,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на $0,48 (0,75%), до $64,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (0,49%) - до $59,47 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $59,18 за баррель, поднявшись на $0,42 (0,71%) по сравнению с предыдущей сессией.

По данным Bloomberg, Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть, отмечают эксперты.

"Предстоящая торговая сделка, вероятно, ограничит ослабление спроса, однако, этого, возможно, будет недостаточно, чтобы нивелировать избыточные поставки нефти на мировой рынок в начале 2020 года", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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