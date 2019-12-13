Диапазон 62,6-62,8 является мощной поддержкой для пары доллар/рубль - Алор Брокер

Диапазон 62,6-62,8 является мощной поддержкой для пары доллар/рубль - здесь проходят годовые минимумы. Пока непонятно, хватит ли у рубля сил для продолжения укрепления, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Банк России в пятницу примет решение по ставке. Скорее всего, регулятор снизит ставку на 0,25 п.п., но возможны и более агрессивные меры. Сильное влияние на рубль это вряд ли окажет, хотя небольшую фиксацию прибыли по ОФЗ иностранцами с дальнейшей репатриацией капитала к себе на родину до конца года исключить нельзя, указывает А. Антонов.