Рынок акций в пятницу откроется в районе исторических максимумов - Алор Брокер

Внешний фон позитивен. После роста в четверг фондовой Америки на 0,8% фьючерсы на американские индексы прибавляют в пятницу около 0,4%. "Это говорит о том, что откроемся мы в районе исторических максимумов. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", которые (среди прочих позитивных факторов) тащит вверх приближение даты отсечек реестров под промежуточные дивиденды"", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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