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12 декабря 2019 года 19:31

Рубль усилил укрепление к доллару и евро в четверг вечером благодаря растущей нефти и спросу на риск

Москва. 12 декабря. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль заметно укрепился к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заседания ФРС США, состоявшегося накануне.

Курс доллара США составил 62,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 53 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,7425 руб./EUR1, подешевев на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 61 копейку - до 65,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль после заметного укрепления, произошедшего поздно вечером в среду, в четверг продолжает повышаться в основных валютных парах благодаря растущей нефти и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Цены на нефть активно растут в четверг благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о ходе торговых переговоров с Китаем. Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения, заявил Трамп в четверг. "Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $64,36 за баррель, что на 1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожал на 0,9% - до $59,29 за баррель.

"Сегодня все российские внутренние рынки находились на позитивной ноте. При этом формирование тенденции к росту произошло еще вечером накануне после того, как были объявлены итоги декабрьского заседания ФРС США. Заявления американского регулятора о том, что процентные ставки в США в следующем году повышаться не будут, были позитивно восприняты инвесторами. В итоге еще в среду мы увидели заметный рост рубля, который продолжился и сегодня. Подросли также российские акции и рублевые облигации, то есть все сейчас довольно позитивно. Из важных событий текущей недели стоит отметить завтрашнее заседание Банка России, на котором, как ожидает большинство экспертов, ключевая ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, а также ожидаемое объявление президентом США Дональдом Трампом решения относительно "введения" или "не введения" тарифов в отношении очередной группы китайских товаров. Пока рынки склоняются к тому, что повышение тарифов со стороны Соединенных Штатов будет отложено", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, "итоги заседания ФРС, ослабившие позиции доллара в основных валютных парах, позволили и рублю закрепиться на более крепких отметках в паре с американской валютой. При этом ключевой риск текущей недели для рубля накануне не реализовался - голосование в одном из комитетов Сената США по законопроекту, предполагающему дополнительные санкции в отношении России, было отложено. Прочие санкционные новости, в частности, санкции в отношении лиц, финансирующих строительство российских газопроводов, были фактически проигнорированы рынком, так как не имеют существенных макроэкономических эффектов. Поддержку рублю также оказывают комфортные цены на нефть (вблизи отметки $64 за баррель сорта Brent), а также прошедший накануне успешный аукцион по размещению ОФЗ".

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "основным фактором, игравшим с самого утра в пользу рубля, оставались итоги заседания ФРС, после которых индекс доллара обновил минимум с августа текущего года. Рубль укреплялся наряду со всеми валютами emerging markets, однако днем отчетливо ускорил свой рост. Это произошло после того, как сначала ЦБ Бразилии снизил свою ключевую ставку до минимума в 4,5% годовых, а затем и ЦБ Турции снизил ставку на 200 базисных пунктов. Вероятно, данные шаги центробанков развивающихся стран еще больше убедили участников локального рынка, что завтра российский ЦБ также продолжит цикл смягчения. Это, в свою очередь, усилило покупки рублевых облигаций и рост рубля. В пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики играют и вышедшие накануне данные по инфляции, в соответствии с которыми темп роста инфляции за первую неделю декабря замедлился уже до 3,4% в годовом выражении после 3,5% по итогам ноября".

"В то же время не стоит ожидать повторного агрессивного снижения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов, так как в целом, несмотря на дальнейшее замедление темпов роста цен, инфляция остается в пределах прогнозного значения ЦБ на 2019 год, скорректированного вниз регулятором на прошлом заседании. Кроме того, важное влияние на решения регулятора традиционно оказывает политика ФРС, и завершение цикла смягчения процентной политики в США, вероятно, несколько усилит осторожность в действиях ЦБ РФ по снижению собственной ставки. По этим же причинам нельзя исключать варианта, при котором регулятор может завтра и вовсе оставить ставку на прежнем уровне с сохранением в пресс-релизе возможности ее дальнейшего снижения уже в 2020 году", - полагает Кравченко.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что "санкционная история не получила своего развития: комитет по иностранным делам Сената США вчера перенес голосование по санкционному законопроекту DASKA из-за отсутствия одного из авторов законопроекта. Рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие, как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). СМИ сообщают, что повторное рассмотрение этого вопроса состоится либо на следующей неделе, либо уже в следующем году. Но даже если комитет одобрит данный законопроект к рассмотрению, перспективы его принятия Конгрессом достаточно отдаленны".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 декабря на 33,96 копейки, до 63,2257 руб./$1, и снизил курс евро на 2,87 копейки, до 70,4271 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 40,45 копейки по отношению к среде и составил 63,1479 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 49,87 копейки и составил 63,04 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 710,011 млн, из которых $691,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 18,859 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 7,21 копейки по отношению к среде, до 70,3576 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 27,55 копейки и составил 70,1862 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR908,39 млн, из которых EUR247,871 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR660,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг в очередной раз снизились в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 3 б.п. - до 6,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,59% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 6,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 6,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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