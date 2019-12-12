Рынок акций РФ в четверг поднялся к 1500п по индексу РТС на внешнем оптимизме и укреплении рубля

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными итогами заседания Федрезерва США и надеждами на отсрочку введения торговых пошлин США по отношению к Китаю; индекс РТС поднялся к рубежу 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года за счет роста нефтяных бумаг во главе с "Сургутнефтегазом", а также на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс РТС вырос до 1496,96 пункта (+2,3%, максимум сессии - 1502,81 пункта), индекс МосБиржи составил 2982,86 пункта (+1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7%.

Доллар подешевел до 62,78 рубля (-0,59 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+7% и +1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%, до 18,928 тыс. рублей - новый максимум на закрытие торгов), "Газпрома" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" на заседании 12 декабря одобрил внесение изменений в положение о дивидендной политике компании. Изменения базируются на следующих основных принципах дивидендной политики, утвержденных решением совета директоров 16 октября 2019 года: общая сумма дивидендов по размещенным акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании (FCF).

Как сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP) в четверг, новая дивидендная политика концерна будет предполагать выплату 50% скорректированной прибыли по МСФО, выход на этот показатель ожидается через три года. Так, "Газпром" планирует выплачивать за 2019 год не менее 30%, за 2020 год - не менее 40%, за 2021 год - не менее 50% скорректированной прибыли по МСФО. "Газпром" также отметил, что может снизить размер дивидендов по итогам года, если соотношение "чистый долг/EBITDA" превысит 2,5х.

"Новая дивидендная политика "Газпрома" - это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Правление "Газпрома" в четверг также одобрило инвестпрограмму на 2020 год в размере 1,105 трлн рублей по сравнению с 1 трлн 322,582 млрд рублей в 2019 году.

Просели в четверг акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%).

Индексы акций в США накануне выросли после 2-дневного снижения. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Из заявления ФРС была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей регулятора предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), следом растет Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,5-1,1%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,9%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку, говорится в заявлении ЦБ.

Тем временем участники рынка надеются на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Внимание инвесторов также направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые проходят в четверг.

Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия сможет опередить оппозиционную Лейбористскую и получить большинство в парламенте. За ними следуют Либеральные демократы, партия Brexit, "Зеленые" и Шотландская национальная партия.

Нефть в четверг корректируется вверх после падения накануне на статистике Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти в стране выросли на 0,82 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,8-3 млн баррелей, кроме того, сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов).

Цена Brent к 18:50 МСК поднялась на $1,4 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $64,5 за баррель (+1,2% и -1% накануне), январская цена WTI - $59,4 за баррель (+1,1% и -0,8% в среду).

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг рванул вверх к локальным рекордным значениям. Профильный комитет по внешней политике США одобрил ряд законопроектов по ограничениям для РФ, но есть высокая вероятность, что они не будут приняты до конца текущего года. Более того, попытки Вашингтона наложить ограничения на участников проекта "Северный поток 2" вызвали резкую реакцию в Европе. В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Вмешательства извне и санкции экстратерриториального характера мы принципиально отвергаем". Это не "бурчание" глав компаний, а вполне конкретная государственная позиция, которая повышает шансы на то, что проект завершится без проблем. Рост акций "Газпрома" на этом фоне замедлился после известий, что правление концерна одобрило проект дивидендной стратегии.

Подешевели акции "РусГидро" на фоне известий о падении прибыли по МСФО за январь-сентябрь на 23,5% (до 35,157 млрд рублей) при снижении выручки на 0,3%. В лидерах дня вновь оказались бумаги "Сургутнефтегаза", которые подорожали без конкретных новостей.

Президент США Трамп планирует в четверг встретиться с торговыми советниками для обсуждения вопроса повышения пошлин для Китая с 15 декабря. Нефть подорожала на фоне ослабления доллара из-за позиции ФРС, ожиданий дефицита на рынке со стороны ОПЕК и надежд на прогресс американо-китайских торговых переговоров. На рынке сомневаются, что ОПЕК сможет добиться более высокой дисциплины от Ирака и Нигерии, которые ранее плохо соблюдали свои квоты. Соответственно, в первом квартале у этих поставщиков может возникнуть соблазн увеличить добычу и воспользоваться более высокими ценами, полагает аналитик.

В итоге российские индексы ощутимо подросли на фоне падения геополитических рисков и твердой позиции в Европе по поводу газопроводных проектов, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, риторика Федрезерва США не претерпела ужесточения, регулятор при этом указал, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии, что транслировалось в рыночный "risk on". Также инвесторы, похоже, делают ставку на то, что американская сторона не станет повышать пошлины на китайские товары 15 декабря. Такой шаг может означать, что заключение первой фазы торговой сделки вероятно в обозримой перспективе, а значит, шансы на предновогоднее ралли сохраняются.

Дополнительным позитивом для отечественного рынка стал перенос на следующую неделю голосования по санкциям в отношении России в Сенате США, причем ряд источников отмечают, что голосование это может быть и вовсе отложено до будущего года. Важной интригой дня остаются итоги досрочных парламентских выборов в Великобритании, от которых во многом зависит судьба Brexit. Как показывают опросы, партия консерваторов может продемонстрировать уверенную победу, в этом случае вырастут шансы на "управляемый" выход Великобритании из ЕС со сделкой до 31 января 2020 года. Это может придать дополнительный импульс предновогоднему росту на рынках акций, считает аналитик.

После закрепления индекса МосБиржи в пределах коридора 2975-2995 пунктов в конце недели может состояться штурм новых исторических вершин. Определяющим для данной тенденции будет уровень общерыночного аппетита к риску, который в свою очередь будет зависеть от "торгового" новостного фона, а также от итогов выборов в парламент Великобритании, считает Дейнека.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" к вечеру отступили от максимумов дня после выхода корпоративных новостей. Правление "Газпрома" в четверг одобрило проект доведения дивидендных выплат с 2021 года до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" также одобрил дивидендную политику компании, согласно которой выплаты по размещенным акциям будут составлять не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока и осуществляться дважды в год.

Биржи США продолжили рост - инвесторов порадовали высказывания Трампа о близости "большого" торгового соглашения с Китаем. Кроме того, источники сообщили о предложении США в 2 раза снизить уже введенные торговые пошлины на китайские товары и отменить ввод новых, ранее назначенный на 15 декабря.

Новый президент ЕЦБ Кристин Лагард обратила внимание на признаки стабилизации экономического роста в регионе и пообещала пересмотреть стратегию Центрального банка в следующем году.

В условиях мягкой денежно-кредитной политики основных центральных банков и прогресса в торговом вопросе "быкам" остается только следовать за общим восходящим трендом, не теряющим своей актуальности. Позитивный настрой подтверждается и на нефтяных площадках. Ожидаемый коридор по индексу МосБиржи на пятницу - 2970-3010 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+11,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+3,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,6%)".

Подросли акции "Протека" (+0,6%). Накануне стало известно, что дочерняя компания ПАО "Протек" (MOEX: PRTK) - ЗАО "Фирма "Центр внедрения "Протек" - планирует выкупить акции фармацевтической компании. В среду ЗАО направило соответствующее добровольное предложение в ЦБ РФ, говорится в сообщении компании. Параметры оферты в сообщении не раскрыты.

ЦВ "Протек" готов выкупить 72 млн 399 тыс. 475 акций (13,7% капитала) "Протека". Фактически это все акции, которые не контролирует основной владелец фармкомпании Вадим Якунин.

Подешевели акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-7,1%), "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,2%), бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,267 млрд рублей (из них 19,802 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 11,105 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ").