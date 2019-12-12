Евробонды РФ дорожают в четверг, отыгрывая итоги заседания ФРС

Москва. 12 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли, отыгрывая итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 18 базисных пунктов по отношению к закрытию 11 декабря и составила 114,25% от номинала, что соответствует доходности 2,57% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 7 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,65% от номинала (их доходность выросла на 4 пункта - до 1,66% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 11 пунктов и составил 91 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 78 базисных пунктов - до 134,06% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,705% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 100 базисных пунктов - до 130,32% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,63% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к среде на 21 пункт - до 111,71% от номинала, что соответствует доходности 2,755% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 109,75% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,155% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 56 базисных пунктов - до 125,56% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,75% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 26 базисных пунктов, до 109,32% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 2,86% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня сохраняет позитивный настрой. По итогам декабрьского заседания ФРС США были сделаны заявления о том, что процентные ставки в следующем году повышаться не будут, что было позитивно встречено глобальными инвесторами и привело к росту стоимости практически всех рисковых активов, в том числе отечественных евробондов, как суверенных, так и корпоративных. Несмотря на то, что российские еврооблигации уже смотрятся довольно дорого по отношению к другим облигациям emerging markets, тем не менее, спрос на них сохраняется. Сегодня выросли в цене и рублевые гособлигации. Завтра рынок ждет очередного снижения ключевой ставки Банком России. Кроме того, судя по динамике мировых рынков, глобальные инвесторы закладывают сейчас в цены позитивное разрешение торговых споров между США и Китаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Федеральная резервная система США по итогам декабрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. Решение американского регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков. "Информация, полученная после октябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными, - говорилось в пресс-релизе. - Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой". При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. "Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечалось в заявлении. Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.