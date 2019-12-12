Газпромбанк поднял оценку акций Сбербанка на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 336 рублей до 357 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Сбербанк провел "День аналитика", на котором традиционно для последних лет сделал акцент на раскрытии операционных результатов по бизнес-линиям экосистемы. Мы высоко оцениваем уровень мероприятия, которое проходило в Москве, и считаем, что оно может иметь позитивное влияние на восприятие инвесторов. Впрочем, основным бизнесам экосистемы Сбербанка еще только предстоит выйти на операционную прибыль (горизонт 3-5 лет), а их доля даже в структуре выручки останется незначительной на среднесрочном горизонте", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что Сбербанк также раскрыл ожидания по финансовым показателям на 2020 год, которые оказались в целом слабее оценок Клапко, в частности, по линиям комиссионного дохода, маржи и операционных издержек.

"После проведенных корректировок наш прогноз по чистой прибыли был снижен на 3% - до 934 млрд рублей в 2020 году и на 8% - до 987 млрд рублей в 2021 году, однако данный негатив был перекрыт уменьшением стоимости капитала на фоне сокращения безрисковой ставки на 200 базисных пунктов - до 6%, что привело к повышению нашей прогнозной стоимости для акций Сбербанка до 357 рублей за штуку", - пишет аналитик.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 330,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 240,3 рубля за штуку.