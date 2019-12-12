Российский фондовый рынок по-прежнему очень привлекателен - ИК "Атон"

Российский рынок по-прежнему очень привлекателен: Индекс РТС в 2020 г. может вырасти еще на 15–20%, до 1 670 – 1 730 п., говорится в обзоре ИК "Атон".

"Последние годы мы утверждали, что на российском рынке есть прекрасные возможности для инвестирования – и по итогам 2019 Индекс РТС показал лучший результат среди крупнейших рынков мира (+36% с начала года в $), - отмечают эксперты "Атона". - Мы ожидаем сохранения этой тенденции в 2020, т. к. оценка российского рынка все еще низкая (P/E 2020П 6.3x, дисконт к MSCI EM – 55%), а дивидендная доходность - высокая (в среднем 7.3% за 2020П). В период низких процентных ставок инвесторы по всему миру ищут более доходные активы, и российские компании в этой парадигме выглядят крайне привлекательно за счет сильных финансовых показателей, хороших денежных потоков и ослабления геополитической напряженности. Как результат, Индекс РТС может вырасти в 2020, по нашим оценкам, еще на 15–20%, до 1 670 – 1 730 п.".

Аналитики ИК "Атон" ожидают, что «голубые фишки» продолжат ралли в 2020, и потому отдают предпочтение Газпрому, Сбербанку, ЛУКОЙЛу, Норникелю, Яндексу и МТС. Акции второго эшелона в 2019 отставали от рынка, но в 2020 тенденция может смениться на противоположную, поэтому в списке фаворитов "Атона" Северсталь, TCS Group, Аэрофлот и Интер РАО.