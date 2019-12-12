Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря растущей нефти и спросу на риск

Москва. 12 декабря. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заседания ФРС США, состоявшегося накануне.

Курс доллара США составил 63,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,32 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,35 копейки - до 66,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 декабря на 33,96 копейки, до 63,2257 руб./$1, и снизил курс евро на 2,87 копейки, до 70,4271 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль после заметного укрепления, произошедшего поздно вечером в среду, в четверг днем продолжает плавное повышение в основных валютных парах благодаря растущей нефти и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Цены на нефть уверенно растут на торгах в четверг после снижения накануне из-за данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $64,18 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,44% - до $59,02 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей, дистиллятов - на 4,118 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, "российская валюта остается на комфортных уровнях - вблизи 63,2 руб./$1 в паре с долларом и 70,3 руб./EUR1 в паре с евро. Итоги заседания ФРС, ослабившие позиции доллара в основных валютных парах, позволили и рублю закрепиться на более крепких отметках в паре с американской валютой. При этом ключевой риск текущей недели для рубля накануне не реализовался - голосование в одном из комитетов Сената США по законопроекту, предполагающему дополнительные санкции в отношении России, было отложено. Прочие санкционные новости, в частности, санкции в отношении лиц, финансирующих строительство российских газопроводов, были фактически проигнорированы рынком, так как не имеют существенных макроэкономических эффектов. Поддержку рублю также оказывают комфортные цены на нефть (вблизи отметки $64 за баррель сорта Brent), а также прошедший накануне успешный аукцион по размещению ОФЗ. Сегодня ключевые риски для рубля сосредоточены в паре с европейской валютой, поскольку она может укрепиться по итогам выборов в Великобритании".

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что "вчера вечером до объявления решения ФРС по ставкам рубль торговался в боковом диапазоне. Положительный эффект от укрепления валют развивающихся рынков нивелировался падением нефтяных цен на новостях об увеличении товарных запасов углеводородов в США. После того, как стало известно решение ФРС, российская валюта укрепилась на 0,4%, то есть подросла до уровней аналогов. Вчера Федрезерв оставил ставки без изменения и дал понять, что в следующем году они также не будут повышены, так как существенного ускорения инфляции не ожидается. Рынки посчитали это решение довольно мягким. В результате доходность гособлигаций США немного снизилась, фондовый рынок вырос, а доллар ослабел примерно на 0,4%. Похоже, хотя рынок ставок в США все еще закладывает в котировки вероятность одного понижения ставки в следующем году, некоторые его участники опасались повышения ставок, а комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла развеяли эти опасения. Кроме того, Федрезерв довольно оптимистично оценил перспективы американской экономики и рынка труда".

"Комитет Сената США по международным отношениям вчера не провел запланированного обсуждения законопроекта DASKA. Его рассмотрение было перенесено на среду, 18 декабря. Однако следует отметить, что до конца года остается все меньше времени, и Конгресс уже готов уйти на рождественские каникулы. Таким образом, геополитические риски для рубля ослабли. США сегодня могут принять решение о том, вступят ли в силу пошлины на китайский импорт с 15 декабря. СМИ сообщают, что сегодня президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос со своими советниками. Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение пошлин. Вместе с тем отсутствие определенного решения или заявление о том, что пошлины вступят в силу 15 декабря, могут вызвать на рынке рискофобию", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "пара "доллар/рубль" в четверг, скорее всего, не выйдет из диапазона 63-63,5 руб./$1. При этом существует перспектива тестирования нижней границы указанного диапазона в конце этой недели в случае развития позитивных настроений на глобальных рынках. Санкционная история не получила своего развития: комитет по иностранным делам Сената США перенес голосование по санкционному законопроекту DASKA из-за отсутствия одного из авторов законопроекта. Рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие, как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). СМИ сообщают, что повторное рассмотрение этого вопроса состоится либо на следующей неделе, либо уже в следующем году. Но даже если комитет одобрит данный законопроект к рассмотрению, перспективы его принятия Конгрессом достаточно отдаленны".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг в очередной раз снизились в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 3 б.п. - до 6,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,59% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 6,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 6,68% годовых.