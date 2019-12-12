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12 декабря 2019 года 17:08
Рынок акций РФ, скорее всего, ждет возобновления продаж - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что участники рынка акций РФ, скорее всего, ждут возобновления продаж. Отток капитала из российских акций в результате фиксации прибыли фондами, ориентированными на Россию, с 5 по 11 декабря продолжился. В общей сложности российские акции потеряли $27 млн (с учетом оттока капитала из фондов, ориентированных только на Россию, в размере $42 млн), так как приток капитала со стороны фондов GEM ETF (глобальные фонды, ориентированные на развивающиеся рынки) на уровне $15 млн не смог компенсировать отток капитала из страновых фондов. В результате отток капитала из акций РФ со стороны фондов продолжился третью неделю подряд и достиг максимального значения за 12 недель. "Наш фундаментальный взгляд становится более осторожным, поскольку индекс РТС пробивает верхнюю границу нашего диапазона, соответствующего рекомендации "держать" (1370-1490) - рынок вступает на территорию "продавать" при индексе РТС выше 1490 пунктов. Таким образом, на фоне того, что рынки демонстрируют оптимизм, рассчитывая на поддержку со стороны ФРС, мы отмечаем тактически негативные риски с точки зрения потоков фондов по мере приближения к рождественскому сезону", - говорится в обзоре. Среди институциональных инвесторов с 5 по 11 декабря был зафиксирован баланс между продавцами и покупателями. Розничные инвесторы воспользовались просадкой на рынке акций РФ в конце ноября - начале декабря текущего года, чтобы увеличить позиции в подешевевших бумагах, и теперь уже не так охотно покупают на фоне роста котировок последних нескольких дней, отмечают эксперты. "Во втором полугодии 2019 года наши розничные клиенты в целом показали себя умелыми участниками рынка, вовремя увеличивая и сокращая позиции", - отмечают Смольянинов и Мордовцев. "С точки зрения инвестиционных стилей изменения в позиционировании розничных инвесторов по итогам прошедшей недели не позволяют сделать каких-либо глубоких выводов. Мы можем отметить только более высокий спрос на акции экспортеров по сравнению с историями внутреннего роста, однако такая ситуация сложилась главным образом из-за предпочтения инвесторами бумаг нефтегазового сектора. Кроме того, длинные позиции в высокодивидендных бумагах увеличились на 3,5% - в ближайшие несколько недель многие компании будут выплачивать промежуточные дивиденды", - говорится в заключение обзора.
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12 декабря 2019 года 19:31
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