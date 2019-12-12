"Штурм" новых исторических вершин по индексу Мосбиржи может состояться в конце недели - БКС

Текущего импульса для выхода выше 3000 по индексу Мосбиржи недостаточно, и по итогам торгов четверга индекс может закрепиться в пределах значений 2975-2995 пунктов, откуда в конце недели может состояться "штурм" новых исторических вершин, говорится в обзоре "БКС Премьер".

Российские биржевые индексы в четверг устремились вверх на позитивном внешнем фоне, а также под влиянием отдельных корпоративных историй, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"По нашим оценкам, текущего импульса для выхода выше 3000 по индексу Мосбиржи недостаточно. По итогам дня индекс может закрепиться в пределах значений 2975-2995 пунктов, откуда в конце недели может состояться "штурм" новых исторических вершин. Определяющим для данной тенденции, по нашему мнению, будет уровень общерыночного "аппетита" к риску, который будет зависеть от "торгового" новостного фона, а также итогов выборов в парламент Великобритании", - отмечает Сергей Дейнека.