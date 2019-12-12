"БКС Глобал Маркетс" считает выпуски SBERRU защитным инструментом с доходностью 3% на горизонте трех лет

Несмотря на ограниченность потенциала роста выпусков SBERRU, аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают их защитным инструментом с доходностью 3% на горизонте трех лет, сообщается в обзоре.

Прогноз менеджмента Сбербанка на 2020 г. в целом соответствует целям, прописанным в стратегии банка. В то же время соотношение Расходы/Доходы отстает от плана на 30% из-за переклассификации капзатрат на ИТ в операционные расходы, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Еврооблигации SBERRU торгуются с небольшой премией 50-70 б.п. к российской суверенной кривой.

"Хотя потенциал роста ограничен, мы считаем выпуски SBERRU защитным инструментом с доходностью 3% на горизонте трех лет", - указывают в "БКС Глобал Маркетс".

Сбербанк провел 11 декабря 2019 года "День аналитика" в Москве. Менеджмент рассказал о развитии банковского бизнеса (корпоративный, розничный, WM), экосистемы (Яндекс.Маркет, Рамблер, Delivery Club и Ситимобил), а также озвучил прогнозы на 2020 год, последний год текущей стратегии банка.