Ключевая ставка в РФ уже близка к своему равновесному значению - Райффайзенбанк

Ключевая ставка в РФ уже близка к своему равновесному значению, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Для понимания будущих действий регулятора эксперты банка Денис Порывай и Всеволод Остапов обратились к количественной модели, которая на основе голосования четырех факторов (динамики инфляции, изменения и волатильности курса рубля, а также дифференциала рублевой и долларовой ставок) строит прогноз как направления изменения ключевой ставки (вверх, вниз или без изменения), так и величин этих изменений.

"Согласно нашей модели, ЦБ РФ следовало начать снижение ключевой ставки еще в апреле этого года, при этом до апреля наша модельная ставка совпадала с фактической (то есть тогда ключевая ставка находилась в полном соответствии с факторами нашей модели), - указывают эксперты Райффайзенбанка. - По-видимому, регулятор тогда проявил консерватизм главным образом из-за присутствовавшей в начале года неопределенности в проведении бюджетной политики (связанной с исполнением расходной части бюджета), а также будущих трат ФНБ (посредством эмиссии рублей или сокращения интервенций). Как только эта неопределенность снизилась, ЦБ РФ ускорил процесс смягчения монетарной политики".

Сравнивая с предшествующим заседанием ЦБ РФ (25 октября), эксперты Райффайзенбанка констатируют, что ни один из факторов их модели не претерпел изменения достаточно сильного, чтобы породить отклик для снижения ставки на заседании 13 декабря. "Однако такое модельное решение было принято исходя из того, что ключевая ставка, предполагаемая моделью, уже должна находиться на уровне 6%, - отмечают Денис Порывай и Всеволод Остапов. - Таким образом, присутствует потенциал для снижения фактической ключевой ставки еще на 50 б.п., который, скорее всего, будет реализован постепенно (растянут на несколько заседаний с ожидаемым нами решением о снижении на 25 б.п. на завтрашнем заседании)".

"Из результата нашей модели также важным является вывод о том, что ключевая ставка уже близка к своему равновесному значению, поскольку нет оснований полагать, что волатильность или курс рубля существенно опустятся от текущих значений, а без этого снижение ИПЦ даже до 1,5% не будет достаточным фактором. Как следствие, ожидания участников рынка ОФЗ по достижению ключевой ставки диапазона 5-5,5% на горизонте 12М могут не реализоваться", - резюмируют эксперты Райффайзенбанка.