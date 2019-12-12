Свердловская область, скорее всего, разместит новые бонды с доходностью на уровне 6,95% - Уралсиб

Свердловская область, скорее всего, разместит новый выпуск облигаций с доходностью к погашению на уровне 6,95% годовых, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб".

Свердловская область (-/-/BB+) в четверг проводит букбилдинг нового выпуска облигаций. Объем выпуска облигаций составит до 5 млрд руб., срок обращения бумаг – семь лет. Предполагается амортизационная структура погашения, по 25% от номинала в даты выплат 16-го, 25-го, 24-го и 28-го купонов (дата погашения). Размещение на бирже запланировано на 17 декабря. Дюрация выпуска оценивается в 4,58 года. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 6,85%, что соответствует доходности к погашению в 7,03% и премии к кривой ОФЗ 75 б.п., говорится в обзоре "Уралсиба".

"Минфин классифицирует Свердловскую область как регион с высокой долговой устойчивостью, по состоянию на конец прошлого года долг региона составлял чуть более 25% от собственных доходов региона (без учета безвозмездных перечислений), - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций эмитента, объем по непогашенному номиналу составляет 20 млрд руб. В качестве ориентиров для сравнения мы использовали облигации Свердловской области, размещенные год назад. Сейчас эти бумаги торгуются с доходностью 6,66%, что соответствует премии к кривой ОФЗ в размере 65 б.п. Мы считаем, что в ходе размещения ориентир по ставке купона будет снижен, и выпуск будет размещен с доходностью к погашению примерно на уровне 6,95% годовых".