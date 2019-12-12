Новый выпуск бондов Газпром нефти, скорее всего, будет размещен с доходностью 7,4% - Уралсиб

Новый выпуск бондов Газпром нефти будет размещен с доходностью 7,4% и премией к кривой ОФЗ порядка 95 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Газпром нефть (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) в четверг, с 11:00 до 15:00, принимает заявки на выпуск облигаций серии 003Р-02R объемом 10 млрд руб. Выпуск десятилетний, оферты по нему не предусмотрено. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона 7,2–7,4% годовых, что означает доходность к погашению 7,4–7,61% годовых и спред над кривой ОФЗ порядка 95–115 б.п.

"В конце октября эмитент разместил пятилетний выпуск на 25 млрд руб. под ставку купона 6,85%, сейчас этот выпуск торгуется с доходностью примерно 6,7% годовых, что эквивалентно спреду к ОФЗ около 55 б.п., - отмечают аналитики "Уралсиба". - Из длинных бумаг корпоративного сегмента можно отметить чуть более короткие, чем новый выпуск Газпром нефти, бумаги РЖД, которые предлагают доходности около 7,3% годовых. Мы полагаем, что новый выпуск Газпром нефти будет размещен с доходностью 7,4% годовых, что означает ставку купона 7,2% и премию к кривой ОФЗ порядка 95 б.п. С нашей точки зрения, это обоснованные уровни, учитывая дюрацию бумаги. Планируется, что на вторичном рынке торги начнутся 23 декабря".