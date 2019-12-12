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Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены - Sberbank CIB
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12 декабря 2019 года 14:36
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены - Sberbank CIB
Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. "Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение пошлин (хотя в целом такой сценарий ожидается), - полагают эксперты. - Тем не менее, представители США неоднократно предупреждали, что пошлины все же могут быть введены, так что отсутствие определенного решения или заявление о том, что пошлины вступят в силу 15 декабря, могут вызвать на рынке рискофобию. Мы ожидаем, что, если пошлины не будут введены, пара USD/RUB отступит до 63. В противоположном случае возможен ее рост до 63,5 или выше, в зависимости от уровня рискофобии". Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что геополитические риски для рубля ослабли: Комитет Сената США по международным отношениям вчера не провел запланированного обсуждения законопроекта DASKA. Его рассмотрение было перенесено на среду, 18 декабря (заседание начнется в 9:30 по вашингтонскому времени). Однако следует отметить, что до конца года остается все меньше времени, и Конгресс уже готов уйти на рождественские каникулы. В четверг ожидается довольно много важных событий, напоминается в комментарии аналитиков Sberbank CIB. Во-первых, ЕЦБ проведет первое заседание по денежно-кредитной политике под председательством Кристин Лагард (ожидается, что никаких изменений не будет), во-вторых, в Великобритании состоятся парламентские выборы (прогнозы предполагают, что консерваторы одержат победу и продолжат Brexit) и, в-третьих, США сегодня могут принять решение о том, вступят ли в силу пошлины на китайский импорт с 15 декабря. СМИ сообщают, что в четверг президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос со своими советниками.
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12 декабря 2019 года 19:31
Рубль усилил укрепление к доллару и евро в четверг вечером благодаря растущей нефти и спросу на риск
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль заметно укрепился к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заседания ФРС США, состоявшегося накануне. читать дальше
.12 декабря 2019 года 19:29
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными итогами заседания Федрезерва США и надеждами на отсрочку введения торговых пошлин США по отношению к Китаю; индекс РТС поднялся к рубежу 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года за счет роста нефтяных бумаг во главе с "Сургутнефтегазом", а также на фоне укрепления рубля. читать дальше
.12 декабря 2019 года 19:02
Рынок ОФЗ в 2020 году сохранит потенциал, но он будет ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. По оценке экспертов инвестбанка, инфляция продолжит замедляться и достигнет значений ниже 2,5% г/г в 1К20 (с учетом высокой базы 1К19). Последующее ускорение инфляции будет медленным, к концу года... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:47
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 336 рублей до 357 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Сбербанк провел "День аналитика", на котором... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:43
Москва. 12 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли, отыгрывая итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:33
Российский рынок по-прежнему очень привлекателен: Индекс РТС в 2020 г. может вырасти еще на 15–20%, до 1 670 – 1 730 п., говорится в обзоре ИК "Атон". "Последние годы мы утверждали, что на российском рынке есть прекрасные возможности для инвестирования – и по итогам 2019 Индекс РТС показал... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:15
Приостановка цикла снижения ставки ФРС США может снизить спрос на высокодоходные еврооблигации - ITI Capital
Приостановка цикла снижения ставки в американской валюте может оказать сдерживающее влияние на спрос на высокодоходные еврооблигации, который активно повышался в течение 2019 г., говорится в обзоре ITI Capital. "Премия высокодоходных еврооблигаций к КО США уже существенно уменьшилась, что... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:54
Цена нефти марки Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр., говорится в обзоре ИК "Атон". "Соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность, и мы ожидаем, что цены на нефть в 2020 будут относительно стабильны, если в марте 2020 соглашение будет продлено, - отмечают эксперты... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:41
Курс рубля в ближайшую время будет колебаться в районе 64 руб./$1, считает исполнительный директор CFS Management Александр Лапидус. Как говорится в комментарии А. Лапидуса, в связи с тем, что курс национальной валюты коррелирует с ценами на нефть, в результате принятого на заседании стран ОПЕК+... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:25
Ожидаемый рост инфляции, о котором говорит председатель ФРС США, не является причиной изменить позицию "ниже рынка" по гособлигациям США, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Наоборот, уверенность регулятора в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:08
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:50
БКС Глобал Маркетс повысил оценку бумаг компаний нефтегазового сектора РФ на 2-20%, в фаворитах ЛУКОЙЛ и Роснефть
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева. По итогам переоценки рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений:... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:37
"БКС Глобал Маркетс" сохранил прогноз индекса РТС на уровне 1500 пунктов после дивидендов к середине 2020 года
"БКС Глобал Маркетс" сохранил прогноз индекса РТС на уровне 1500 пунктов после дивидендов к середине 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании Вячеслава Смольянинова. "Мы подтверждаем установленный в октябре целевой уровень по индексу РТС на середину 2020 года на отметке 1500... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:24
"БКС Глобал Маркетс" добавил к списку своих фаворитов на рынке акций РФ - электроэнергетике, банкам и нефтяным компаниям - интернет-сектор, поскольку повышение ясности в отношении ситуации вокруг "Яндекса" (MOEX: YNDX) позволит компаниям сектора продолжить раскрывать свою стоимость, говорится в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:18
Базовый сценарий на 2020 год предполагает сохранение ставки ФРС на текущих отметках 1,5-1,75% - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на 2020 год предполагает сохранение ставки ФРС на текущих отметках 1,5-1,75%, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал". "По итогам последнего в этом году заседания ФРС ставка, как и ожидалось, была сохранена на текущих значениях 1,5-1,75%. За это решение проголосовали 10... читать дальше
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