Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены - Sberbank CIB

Курс рубля может укрепиться до 63 руб./$1, если пошлины на китайский импорт не будут введены, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко.

"Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение пошлин (хотя в целом такой сценарий ожидается), - полагают эксперты. - Тем не менее, представители США неоднократно предупреждали, что пошлины все же могут быть введены, так что отсутствие определенного решения или заявление о том, что пошлины вступят в силу 15 декабря, могут вызвать на рынке рискофобию. Мы ожидаем, что, если пошлины не будут введены, пара USD/RUB отступит до 63. В противоположном случае возможен ее рост до 63,5 или выше, в зависимости от уровня рискофобии".

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что геополитические риски для рубля ослабли: Комитет Сената США по международным отношениям вчера не провел запланированного обсуждения законопроекта DASKA. Его рассмотрение было перенесено на среду, 18 декабря (заседание начнется в 9:30 по вашингтонскому времени). Однако следует отметить, что до конца года остается все меньше времени, и Конгресс уже готов уйти на рождественские каникулы.

В четверг ожидается довольно много важных событий, напоминается в комментарии аналитиков Sberbank CIB. Во-первых, ЕЦБ проведет первое заседание по денежно-кредитной политике под председательством Кристин Лагард (ожидается, что никаких изменений не будет), во-вторых, в Великобритании состоятся парламентские выборы (прогнозы предполагают, что консерваторы одержат победу и продолжат Brexit) и, в-третьих, США сегодня могут принять решение о том, вступят ли в силу пошлины на китайский импорт с 15 декабря. СМИ сообщают, что в четверг президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос со своими советниками.