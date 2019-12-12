"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать российские евробонды-2047 на ожиданиях роста спроса на риск

"БКС Глобал Маркетс" рекомендует покупать суверенные евробонды РФ с погашением в 2047 году на ожиданиях роста спроса на риск, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Радченко.

"Мы считаем увеличение угла наклона суверенной кривой возможностью для покупки евробондов РФ 2047 - наиболее длинного бенчмарка. Потенциал снижения доходности, по нашим оценкам, составляет 25-30 базисных пунктов, что подразумевает рост цены порядка 5 процентных пунктов", - пишет Радченко.

По ее мнению, риторика ФРС США дает почву для ралли в рисковых активах в ближайшие 1-2 месяца. При этом отсутствие новых долларовых российских суверенных выпусков в условиях растущего аппетита к риску поддержит спрос на евробонды РФ 2047 со стороны институциональных инвесторов.

"Мы видим потенциал снижения доходности суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году до 3,5% против текущих 3,8%, что подразумевает рост цены до 130% с текущих 125% и сужение спреда Россия 2047 - Россия 2023 до уровня ниже 130 базисных пунктов. Мы считаем расширение спреда Бразилия 2047 - Россия 2047 оправданным, поскольку существенный дефицит бюджета и растущий высокий госдолг оказывают давление на финансовую гибкость Бразилии. Кроме того, мы не исключаем, что эскалация политической нестабильности в Латинской Америке подогреет интерес к суверенным выпускам стабильных экономик EM (развивающиеся рынки), таких как Россия", - говорится в обзоре.