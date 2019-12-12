Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками - Sberbank CIB

Котировки нефти могут отреагировать на итоги встречи Трампа с ведущими торговыми советниками, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаил Шейбе. Инвесторы на рынке нефти будут следить прежде всего за итогами встречи (которые, скорее всего, станут известны ночью) Дональда Трампа с ведущими торговыми советниками, где будет обсуждаться запланированное на 15 декабря введение пошлин на китайский импорт объемом около $160 млрд.

Эксперт Sberbank CIB полагает, что вероятность их введения или отказа от них примерно одинакова, т. к. официальные лица расходятся в оценках последствий еще одного повышения пошлин для экономики США. Окончательное решение остается за американским президентом, и оно будет определять дальнейшую динамику цен на нефть. Также Михаил Шейбе отметил, что недавнее ралли на фондовом рынке, хорошие макроэкономические данные из США и возможность для ФРС еще больше снижать ставки предполагает, что Соединенные Штаты смогут пережить еще одно повышение импортных пошлин без возникновения рецессии.