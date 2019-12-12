Доллар снижается после заседания ФРС - ВТБ Капитал Форекс

По итогам заседания ФРС в среду доллар упал, пара евро-доллар вышла вверх из диапазона 1,10-1,11, в котором находилась более месяца, и достигала 1,1143, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. При этом тональность риторики ФРС нельзя было назвать явно негативной для доллара.

"Согласно "точечному графику" в прогнозных материалах ни один член монетарного комитета FOMC по-прежнему не видит понижения ставки в следующем году, - подчеркивает Алексей Михеев. - Хотя по сравнению с октябрьскими оценками "прогнозных точек" медианные прогнозы по ставке на ближайшие годы стали ниже, в этом не было ничего удивительного, ведь с октября ситуация в экономике США ухудшилась. В частности, если промышленное производство США в августе показывало рост на 0,37% г/г, то последние доступные сейчас данные по промпроизводству США за октябрь демонстрируют спад за год на 1,13% г/г. Судя по тому, что фьючерсы на ставки практически не отреагировали на заседание ФРС, поводов для снижения у доллара вчера не было (сейчас на заседании в июле 2020 г. вероятность понижения ставки составляет 51,7%, на заседании в декабре 2020 вероятность хотя бы одного снижения ставки составляет 69,1%)".

Эксперт ВТБ Капитал Форекс полагает, что заседание ФРС сработало триггером для давно накопившегося напряжения на рынке. Риторика ФРС вчера вполне соответствовала ожиданиям и не могла быть сама по себе поводом для падения доллара. "Аналогично, сегодняшнее заседание ЕЦБ, на котором Кристин Лагард впервые выступит в роли его главы, также вряд ли принесет какие-либо сюрпризы для рынка. - полагает А. Михеев. - Но мы ждем, что заседание ЕЦБ также станет поводом начать движение для рынка, который устал от низкой волатильности. По-прежнему действительной причиной ожидаемого нами падения доллара считаем начатую ФРС 15 октября программу по ежемесячной покупке векселей на 60 млрд долл. и ждем на паре евро-доллар достижения отметки 1,14 до конца декабря".