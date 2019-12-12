Рынок акций РФ растет вслед за миром, индекс РТС поднялся к 6-летнему максимуму

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после оптимистичных итогов заседания Федрезерва США и на надеждах на отсрочку введения торговых пошлин США к Китаю; индекс РТС на фоне укрепления рубля подскочил к 1485 пунктам, вплотную приблизившись к 6-летнему максимуму, зафиксированному в начале ноября.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2980,35 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1484,76 пункта (+1,5%, максимум от 7 ноября - 1487,82 пункта - пик с конца октября 2013 года); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар стоит 63,24 рубля (-0,03 рубля).

Выросли рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4% и +1,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Янндекса" (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%).

Акции "Газпрома" подросли на 1%, до 249,79 рубля. В четверг правление "Газпрома" рассмотрит, а в конце месяца совет директоров утвердит новую дивидендную политику ПАО. Она предусматривает курс на выплату дивидендов в размере 50% от консолидированной чистой прибыли по международным стандартам (МСФО) с корректировкой на неденежные статьи, в частности, прибыли или убытки по курсовым разницам. Корректировки могут как уменьшать, так и увеличивать базу расчета дивидендов. Список корректировок будет исчерпывающим. Дивидендная политика будет содержать отсылки к конкретным строкам отчетности по МСФО, так что инвесторы смогут подсчитывать ожидаемые выплаты.

Просели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Индексы акций в США накануне выросли после 2-дневного снижения, участники рынка оценивали результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжали следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Из заявления ФРС была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ускорение роста потребительских цен в США в ноябре до максимума за год. Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в октябре и достигла максимальных темпов за последний год. Потребительские цены увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,4% в октябре.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.

Тем временем участники рынка надеются на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне сигналов ФРС о сохранении ставок - регулятор допускает сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Внимание инвесторов также направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые проходят в четверг.

Согласно последним опросам, правящая Консервативная партия сможет опередить оппозиционную Лейбористскую и получить большинство в парламенте. За ними следуют Либеральные демократы, партия Brexit, "Зеленые" и Шотландская национальная партия.

Нефть в четверг корректируется вверх после падения накануне на статистике Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти в стране выросли на 0,82 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,8-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов); цена Brent находится почти на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,95 за баррель (+0,4% и -1% накануне), январская цена WTI - $58,84 за баррель (+0,1% и -0,8% в среду).

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, российские индексы утром уверенно подросли на умеренно-позитивном внешнем фоне. Федрезерв накануне не дал рынкам поводов для испуга, нефть Brent остается на отметке $64 за баррель.

Инвесторы больше внимания уделяют торговым переговорам между США и Китаем, ожидая, что новые пошлины на китайские товары не вступят в силу 15 декабря. Комитет по иностранным делам Сената США перенес голосование по санкционному законопроекту против России - голосование пройдет на следующей неделе или уже в 2020 году.

В условиях снижения ставок в российской экономике, роста дивидендных выплат, российский рынок выглядит уверенно. Рубль находится на 4-месячных максимумах против доллара. Уже в пятницу рынок ждет снижения ставки ЦБ РФ еще на 0,25 процентного пункта.

Среди российских акций вновь пошли вверх котировки акций "Сургутнефтегаза". Необъяснимый рост в бумагах наблюдается с сентября, с это времени обыкновенные акции подорожали на 70%. В четверг участники рынка ожидают итогов парламентских выборов в Великобритании, от которых во многом зависит судьба Brexit. Также ожидается заседание ЕЦБ и отчет МЭА по рынку нефти, отмечает эксперт.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, Федрезерв ожидаемо оставил ставку неизменной, причем большинство членов ФРС не ждут снижения ставки и в следующем году. Однако трейдеры уцепились за высказывание, что экономика США находится в очень хорошем состоянии, и приступили к аккуратным покупкам.

Индекс МосБиржи преодолел преграду 2960 пунктов и с технической точки зрения дальнейшая дорога вверх ему теперь открыта. Вместе со всеми сырьевыми активами подрастает и никель, что подталкивает акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%, до 18,724 тыс. руб.) к новым максимумам (18,798 тыс. рублей зафиксировано 8 ноября).

Возобновился рост акций Сбербанка (MOEX: SBER), который последние дни торгуется лучше рынка. Бумаги банка поддерживает подтверждение намерений банка выйти в следующем году на прибыль в 1 трлн руб. и сохранять дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли. Впереди у акций банка сопротивление 242 руб., пробой которого откроет дорогу для движения выше 250 руб.

Неуверенно выглядят акции "Газпрома", которым многие аналитики пророчили рост в район 300 руб. уже к концу уходящего года. Пока на бумаги банка давит неопределенность в решении вопроса с транзитом газа и низкие дивиденды по итогам текущего года. Однако в этом году уже дважды наблюдалось мощное ралли в акциях газовой монополии и не исключен третий резкий рост под новый год.

В нефти просадка выкуплена благодаря ослаблению доллара. По-прежнему до появления информации о ходе решения торгового спора между США и Китаем актуальным ценовым диапазоном для нефти остается $63-66 за баррель Brent, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, Федрезерв дал сигнал о завершении короткого цикла смягчения монетарной политики. По итогам анонимного голосования 13 из 17 членов FOMC проголосовали за сохранение текущего уровня ставок как минимум до 2021 года, остальные четверо высказались за одно повышение. По сравнению с октябрем в своем заявлении Федрезерв отказался от фразы о "неопределенности касательно экономических прогнозов". Так, рост ВВП США в следующем году ожидается на уровне 2% и 1,9% в 2021 году, безработица останется на уровне 3,5%, инфляция подрастет на 1,9%. Таким образом, только сильное изменение ожиданий касательно траектории экономики могут побудить ФРС вернуться к смягчению, среди факторов неопределенности остается конфликт США и Китая.

В четверг инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ и досрочных парламентских выборов в Великобритании. Согласно опросам, консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона имеет высокие шансы одержать победу, что позитивно скажется на разрешении проблемы Brexit и поддержит риск-аппетит. Первые результаты будут опубликованы поздно ночью по московскому времени.

На динамику российских активов в четверг могли повлиять обсуждения новых санкций в отношении России в комитете по международным делам Сената США, однако этот вопрос был перенесен как минимум на следующую неделю. Речь идет о законопроекте DASKA, который включает в себя жесткие антироссийские меры: санкции против банков и СПГ-проекты. В центре внимания остается заседание правления "Газпрома", на котором будет обсуждаться новая дивидендная политика. Инвесторы уже настроились на постепенное повышение доли выплат до 50% от прибыли, поэтому сюрпризом может стать ускорение этого процесса; также остается важным и определение базы расчета и корректировок. Если "Газпром" (MOEX: GAZP) не сможет порадовать инвесторов чем-то позитивным, то 24 декабря состоится заседание Совета директоров, где неожиданности случаются, как это было в мае текущего года, когда дивиденды с 10,43 руб. на акцию были повышены до 16,61 руб. на акцию, отмечает аналитик.

Учитывая тот факт, что ситуация на мировых рынках складывается умеренно-позитивной, индекс МосБиржи попробует обосноваться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, а до конца года можно ожидать попытки движения индекса выше 3000 пунктов, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+18,7%), "Протека" (+2,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,7%).

Накануне стало известно, что дочерняя компания ПАО "Протек" (MOEX: PRTK) - ЗАО Фирма "Центр внедрения "Протек" - планирует выкупить акции фармацевтической компании. В среду ЗАО направило соответствующее добровольное предложение в ЦБ РФ, говорится в сообщении компании. Параметры оферты в сообщении не раскрыты.

ЦВ "Протек" готов выкупить 72 млн 399 тыс. 475 акций (13,7% капитала) "Протека". Фактически это все акции, которые не контролирует основной владелец фармкомпании Вадим Якунин.

Подешевели бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,102 млрд рублей (из них 2,537млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").