Пара доллар/рубль в четверг не выйдет из диапазона 63-63,5 руб./долл. - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в четверг не выйдет из диапазона 63-63,5 руб./долл., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Эксперт видит перспективу теста нижней границы указанного диапазона в конце этой недели в случае развития позитивных настроений на рынках.

"Санкционная история не получила своего развития: Комитет по иностранным делам сената США перенес голосование по санкционному законопроекту DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля») из-за отсутствия одного из авторов законопроекта, - отмечает аналитик Промсвязьбанка. - Рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). СМИ сообщают, что повторное рассмотрение этого вопроса состоится либо на следующей неделе, либо уже в следующем году. Напомним, что даже если Комитет одобрит законопроект к рассмотрению, перспективы его принятия Конгрессом достаточно отдаленны".

По мнению эксперта банка, в четверг ожидается проторговка пары доллар/рубль района 63-63,5 руб., на что настраивает улучшение ситуации на мировых рынках и оживление спроса на валюты развивающихся стран. Также в четверг в фокусе участников рынка заседание ЕЦБ, которое впервые пройдет под руководством К. Лагард и выборы в Парламент Британии.