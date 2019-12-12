Снижение цен на алюминий в начале 2020 года продолжится - Уралсиб

Снижение цен на алюминий в начале 2020 года продолжится, но в среднесрочной перспективе рынок придет к балансу спроса и предложения. В среднем цена алюминия в следующем году составит 1750 долларов/тонну, говорится в обзоре Уралсиба.

Сразу несколько разнонаправленных факторов влияют на рынок алюминия, отмечают аналитики Уралсиба.

С одной стороны, замедление глобального экономического роста уже вызвало сокращение спроса на алюминий, которое, вероятно, продолжится и в среднесрочной перспективе. Этому же способствуют и введенные в марте 2018 г. 10-процентные пошлины на импорт алюминия в США. С другой стороны, снижение мировых цен на алюминий, начавшееся в первой половине 2018 г., привело к падению средних цен на металл с 2108 долл./тонну в 2018 г. до 1798 за 10 мес. 2019 г., сделало нерентабельными около 13% производственных мощностей алюминиевых компаний, что при сохранении текущих цен или их дальнейшем снижении приведет к сокращению предложения алюминия на рынке. В 2019 г., согласно оценкам, консолидированным Reuters, профицит алюминия на рынке оценивается в 685 тыс. тонн, а в 2020 г. этот показатель снизится до 304 тыс. тонн. Рост производства алюминия в Китае, который к тому же является его основным потребителем в мире, замедляется из-за политики правительства КНР, направленной на сокращение неэкологичных производств и консолидацию отрасли.

Кроме того, обращают внимание специалисты, даже в условиях замедления мировой экономики ожидается повышение спроса на алюминий в 2020 г. со стороны таких секторов экономики, как авто- и электро- промышленности, производство упаковки и строительная индустрия.

"Мы ожидаем, что в начале 2020 г. снижение цен на алюминий продолжится, но в среднесрочной перспективе рынок придет к балансу спроса и предложения. В среднем цена алюминия в следующем году составит 1750 долл./тонну", - указывают в Уралсибе.