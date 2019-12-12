Цена на золото в 2020 году будет в среднем находиться около 1480 долларов за унцию - Уралсиб

Цена на золото существенно не изменится в 2020 году и будет в среднем находиться около 1480 долларов за унцию, сообщается в обзоре Уралсиба.

Золото подорожало в 2019 году, с начала года рост цены составил около 15%, констатируют аналитики Уралсиба. Этому способствовали в первую очередь действия ФРС, которая в течение года три раза снижала учетную ставку, что увеличило инвестиции в золото как защитный актив и немного сместило баланс спроса и предложения на золото, который оставался неизменным в течение нескольких последних лет. На спрос также повлияли рекордные закупки золота рядом центробанков.

"Мы, как и другие участники рынка, полагаем, что в 2020 году ФРС воздержится от изменения ставок. Спрос на золото как драгметалл со стороны ювелирной промышленности также вряд ли вырастет из-за замедления мирового экономического роста, поэтому рынок золота в среднесрочной перспективе останется сбалансированным, а цена на золото в будущем году в среднем будет находиться вблизи текущих уровней, то есть около 1480 долларов за унцию", - пишут специалисты Уралсиба.