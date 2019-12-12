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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в четверг может закрепиться на уровне 63,00-63,50/USD - РФПИ
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12 декабря 2019 года 11:45
Рубль в четверг может закрепиться на уровне 63,00-63,50/USD - РФПИ
Рубль в четверг может закрепиться на уровне 63,00-63,50/USD, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Большую часть локальной торговой сессии рубль торговался довольно стабильно в диапазоне 63,50-63,60/USD, однако позитивная реакция инвесторов на комментарии ФРС вывела курс российской валюты к 63,30/USD, т.е. к нижней границе ожидаемого нами вчера диапазона, - комментирует Дмитрий Полевой. - Основной причиной, конечно, был рост всех основных ЕМ валют и восстановление цен на нефть. В течение же локальной сессии потоки были относительно сбалансированными, хотя продажи от экспортеров на рынке явно просматривались". Вероятно, несмотря на некоторый запас времени до декабрьских налогов, компании предпочитают получить необходимый объем рублевой ликвидности сейчас, не дожидаясь существенного изменения курса, особенно, когда рубль движется только в сторону укрепления, полагает эксперт РФПИ. "К концу года все может еще измениться, учитывая сохраняющиеся риски вокруг торговых переговоров США и Китая, но пока рубль в очередной раз демонстрирует свою стабильность. Сегодня ждем закрепления диапазона по рублю на уровне 63,00-63,50/USD", - заключает Д. Полевой.
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12 декабря 2019 года 19:31
Рубль усилил укрепление к доллару и евро в четверг вечером благодаря растущей нефти и спросу на риск
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль заметно укрепился к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заседания ФРС США, состоявшегося накануне. читать дальше
.12 декабря 2019 года 19:29
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными итогами заседания Федрезерва США и надеждами на отсрочку введения торговых пошлин США по отношению к Китаю; индекс РТС поднялся к рубежу 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года за счет роста нефтяных бумаг во главе с "Сургутнефтегазом", а также на фоне укрепления рубля. читать дальше
.12 декабря 2019 года 19:02
Рынок ОФЗ в 2020 году сохранит потенциал, но он будет ограничен, говорится в обзоре Газпромбанка. По оценке экспертов инвестбанка, инфляция продолжит замедляться и достигнет значений ниже 2,5% г/г в 1К20 (с учетом высокой базы 1К19). Последующее ускорение инфляции будет медленным, к концу года... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:47
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 336 рублей до 357 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Сбербанк провел "День аналитика", на котором... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:43
Москва. 12 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли, отыгрывая итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:33
Российский рынок по-прежнему очень привлекателен: Индекс РТС в 2020 г. может вырасти еще на 15–20%, до 1 670 – 1 730 п., говорится в обзоре ИК "Атон". "Последние годы мы утверждали, что на российском рынке есть прекрасные возможности для инвестирования – и по итогам 2019 Индекс РТС показал... читать дальше
.12 декабря 2019 года 18:15
Приостановка цикла снижения ставки ФРС США может снизить спрос на высокодоходные еврооблигации - ITI Capital
Приостановка цикла снижения ставки в американской валюте может оказать сдерживающее влияние на спрос на высокодоходные еврооблигации, который активно повышался в течение 2019 г., говорится в обзоре ITI Capital. "Премия высокодоходных еврооблигаций к КО США уже существенно уменьшилась, что... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:54
Цена нефти марки Brent в 2020 г. будет находиться в диапазоне $60–70/барр., говорится в обзоре ИК "Атон". "Соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность, и мы ожидаем, что цены на нефть в 2020 будут относительно стабильны, если в марте 2020 соглашение будет продлено, - отмечают эксперты... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:41
Курс рубля в ближайшую время будет колебаться в районе 64 руб./$1, считает исполнительный директор CFS Management Александр Лапидус. Как говорится в комментарии А. Лапидуса, в связи с тем, что курс национальной валюты коррелирует с ценами на нефть, в результате принятого на заседании стран ОПЕК+... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:25
Ожидаемый рост инфляции, о котором говорит председатель ФРС США, не является причиной изменить позицию "ниже рынка" по гособлигациям США, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Наоборот, уверенность регулятора в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 17:08
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 декабря 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:50
БКС Глобал Маркетс повысил оценку бумаг компаний нефтегазового сектора РФ на 2-20%, в фаворитах ЛУКОЙЛ и Роснефть
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева. По итогам переоценки рекомендации для бумаг компаний были оставлены без изменений:... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:37
"БКС Глобал Маркетс" сохранил прогноз индекса РТС на уровне 1500 пунктов после дивидендов к середине 2020 года
"БКС Глобал Маркетс" сохранил прогноз индекса РТС на уровне 1500 пунктов после дивидендов к середине 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании Вячеслава Смольянинова. "Мы подтверждаем установленный в октябре целевой уровень по индексу РТС на середину 2020 года на отметке 1500... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:24
"БКС Глобал Маркетс" добавил к списку своих фаворитов на рынке акций РФ - электроэнергетике, банкам и нефтяным компаниям - интернет-сектор, поскольку повышение ясности в отношении ситуации вокруг "Яндекса" (MOEX: YNDX) позволит компаниям сектора продолжить раскрывать свою стоимость, говорится в... читать дальше
.12 декабря 2019 года 16:18
Базовый сценарий на 2020 год предполагает сохранение ставки ФРС на текущих отметках 1,5-1,75% - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на 2020 год предполагает сохранение ставки ФРС на текущих отметках 1,5-1,75%, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал". "По итогам последнего в этом году заседания ФРС ставка, как и ожидалось, была сохранена на текущих значениях 1,5-1,75%. За это решение проголосовали 10... читать дальше
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