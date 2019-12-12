Рубль в четверг может закрепиться на уровне 63,00-63,50/USD - РФПИ

Рубль в четверг может закрепиться на уровне 63,00-63,50/USD, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Большую часть локальной торговой сессии рубль торговался довольно стабильно в диапазоне 63,50-63,60/USD, однако позитивная реакция инвесторов на комментарии ФРС вывела курс российской валюты к 63,30/USD, т.е. к нижней границе ожидаемого нами вчера диапазона, - комментирует Дмитрий Полевой. - Основной причиной, конечно, был рост всех основных ЕМ валют и восстановление цен на нефть. В течение же локальной сессии потоки были относительно сбалансированными, хотя продажи от экспортеров на рынке явно просматривались".

Вероятно, несмотря на некоторый запас времени до декабрьских налогов, компании предпочитают получить необходимый объем рублевой ликвидности сейчас, не дожидаясь существенного изменения курса, особенно, когда рубль движется только в сторону укрепления, полагает эксперт РФПИ. "К концу года все может еще измениться, учитывая сохраняющиеся риски вокруг торговых переговоров США и Китая, но пока рубль в очередной раз демонстрирует свою стабильность. Сегодня ждем закрепления диапазона по рублю на уровне 63,00-63,50/USD", - заключает Д. Полевой.