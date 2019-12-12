Sova Capital снизила рекомендацию для акций Татнефти до "держать" и оценку на 5%

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с 897 рублей до 848 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

Как отмечается в обзоре, несмотря на привлекательную дивидендную доходность бумаг "Татнефти" (12% в 2019 и 2020 годах), эксперты понижают для них рекомендацию в связи с ограниченным потенциалом роста котировок.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Татнефть - 848 (текущая цена - 763,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 763 (текущая цена - 716), рекомендация - держать.