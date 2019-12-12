Уралсиб в 2020 году отдаст предпочтение в ОФЗ среднесрочным бумагам, альтернатива ОФЗ – корпоративные и муниципальные облигации

Аналитики Уралсиба в 2020 году отдадут предпочтение в ОФЗ среднесрочным бумагам, альтернатива ОФЗ – корпоративные и муниципальные облигации, говорится в обзоре.

"Нормализация формы кривой рублевых госбумаг на фоне снижения ключевой ставки и достижения ею нейтрального диапазона продолжится в следующем году: наш прогноз по спреду двух- и 15-летних ОФЗ составляет 100 б.п. Мы ожидаем снижения доходностей коротких ОФЗ ближе к 5% годовых, среднесрочных – в район 5,5% годовых, длинных – к 6,1% годовых. С точки зрения совокупного дохода и соотношения риск/доходность, мы отдаем предпочтение среднесрочным бумагам. После ралли в качестве альтернативы ОФЗ рекомендуем муниципальные и корпоративные облигации, спреды которых к ОФЗ должны начать сужаться", - отмечают аналитики Уралсиба.