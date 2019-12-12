Цены на нефть в ближайшей перспективе не выйдут из диапазона 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть в ближайшей перспективе не выйдут из диапазона 63-65 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

Прогноз от ОПЕК о небольшом дефиците на рынке в следующем году оказывает поддержку нефти, но слабые данные по запасам от Минэнерго США несколько нивелируют позитивный настрой. Так, запасы сырой нефти выросли на 0,8 млн барр., а запасы бензинов - на 5,4 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. В фокусе четверга - встреча Трампа с советниками по вопросу запланированного с 15 декабря повышения пошлин на 160 млрд долл. китайского импорта.