Москва. 12 декабря. Доллар США и евро на "Московской бирже" в четверг утром изменяются незначительно; рубль стабилен к бивалютной корзине после заметного укрепления поздно вечером 11 декабря.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,27-63,30 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,2825 руб./$1 (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 70,4775 руб./EUR1 (+2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки к уровню закрытия среды, до 66,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 2,17 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль после заметного укрепления, произошедшего поздно вечером в среду, в четверг утром демонстрирует боковую динамику на фоне ожиданий новых сигналов с мировых рынков капитала. При этом ситуация на нефтяных площадках в целом способствует дальнейшему укреплению нацвалюты. Так, цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного снижения накануне на фоне данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $63,979 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы подешевели на 0,96%, до $63,72 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,2% - до $58,88 за баррель. К закрытию рынка в среду цена контракта составила $58,76 за баррель, снизившись на 0,81% по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.