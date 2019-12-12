Утренние прогнозы: в четверг индекс Мосбиржи преодолеел преграду в 2960 пунктов

В четверг после умеренно-позитивного старта рынок аций, скорее всего, вновь перейдет в состояние консолидации, полагают аналитики.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным, ждем от рынка акций попыток дальнейшего роста ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается позитивный. Подорожали американские индексы, фьючерсы на них сейчас подрастают примерно на 0,1%. Почти 0,9% прибавил на вечерней сессии среды фьючерс на индекс РТС. Отскакивает от вчерашних минимумов и нефть, вновь уйдя в район 64 доллара за баррель. Ждем открытия рынка "гэпом" вверх как минимум на полпроцента. Таким образом, индекс Мосбиржи преодолеет преграду 2960 пунктов и, с технической точки зрения, дорога вверх будет открыта".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая тот факт, что ситуация на мировых рынках складывается умеренно позитивной, в четверг индекс Мосбиржи попробует обосноваться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, а до конца года можно ожидать попытки движения индекса выше 3000 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, в районе 2960-2965 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Утренний внешний фон пока не настолько благоприятен, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях".