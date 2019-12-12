Фокус внимания участников рынка нефти будет смещаться на решение США по импортным пошлинам на китайские товары - "Нордеа банк"

Готовность нефтепроизводителей продолжать исполнять соглашение для восстановления баланс спроса и предложения на рынке оказывает умеренную поддержку нефтяным контрактам, фокус внимания участников рынка будет постепенно смещаться на решение США по импортным пошлинам на китайские товары, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки слабо растут в ходе утренних торгов четверга. Фьючерсы на Brent по-прежнему торгуются вблизи отметки $64/bbl, WTI - $58,9/bbl.

В опубликованном в среду ежемесячном отчете ОПЕК было отмечено сокращение добычи нефти странами картеля в ноябре почти на 0,2 mbd по отношению к уровню добычи октября текущего года. Это свидетельствует о том, что страны ОПЕК продолжают перевыполнять действующее соглашение по сокращению нефтедобычи, указывают аналитики банка: в ноябре перевыполнение сделки составило 46%. В результате готовность нефтепроизводителей продолжать исполнять соглашение для восстановления баланс спроса и предложения на рынке оказывает умеренную поддержку нефтяным контрактам.

"При этом запасы в странах ОЭСР в октябре по-прежнему оставались выше своего пятилетнего среднего значения, что говорит о сохраняющемся избытке нефти на рынке и не позволяет ценам на нефть продемонстрировать более сильную динамику. Отметим также, что прошедшее в среду в вечерние часы заседание ФРС значимого влияния на котировки не оказало. Теперь фокус внимания участников рынка будет постепенно смещаться на решение США по импортным пошлинам на китайские товары, введение которых было запланировано на 15 декабря", - отмечают в "Нордеа банке".