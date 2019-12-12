Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду, прервав двухдневную череду снижений; участники рынка оценивали результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжали следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

"Информация, полученная после октябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными, - говорится в пресс-релизе. - Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой". При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. "Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении. Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг после того, как Федеральная резервная система США не стала вносить изменений в денежно-кредитную политику, допустив при этом сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%. В то же время китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее советник по торговле Белого дома Питер Наварро заявил, что Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, возможность введения пошлин, запланированного на 15 декабря, "остается на повестке дня".

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного снижения накануне на фоне данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $63,97 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы подешевели на 0,96%, до $63,72 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,19% - до $58,87 за баррель. К закрытию рынка в среду цена контракта составила $58,76 за баррель, снизившись на 0,81% по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,253 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,565 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 декабря вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 650,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,48%), "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,38%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-0,65%), "РЖД-001P-01R" (-0,31%) и "ФПК-001Р-03" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купона будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Облигации сроком обращения 15 лет размещены по открытой подписке.

ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") установило ставку 1-го купона облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей на уровне 6,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,9% годовых. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2033 года. Дата купонной выплаты - 26-е число каждого месяца, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря. Техразмещение запланировано на 13 декабря.

ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей в размере 10,5% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По бондам предусмотрена амортизация: в дату выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости. Сбор заявок прошел 11 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с первоначальных "от 5 до 7 млрд рублей" до 7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 18 декабря.

Росэксимбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,9% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,02% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок прошел 11 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 декабря.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) 13 декабря начнет размещение 10-летнего выпуска облигаций на 20 млрд рублей. Ставка по купону установлена на уровне ключевая ставка + 250 базисных пунктов. В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) приобрел по оферте 16,018 тыс. облигаций серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк на 11 декабря выставил оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04. Облигации серии БО-001Р-04 к выкупу предъявлены не были. Объем выкупа серии БО-001Р-03 составлял до 896 тыс. 687 облигаций, серии БО-001Р-04 - до 892 тыс. 922 облигаций. Банк завершил размещение выпуска БО-001Р-03 номинальным объемом 1,5 млрд рублей в марте текущего года, реализовав 59,78% выпуска облигаций на 896,7 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, срок обращения бумаг - 1 год. Выпуск серии БО-001Р-04 также со сроком обращения 1 год объемом 1,2 млрд рублей банк разместил в июле 2019 года, разместив 74,41% выпуска на 892,922 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,96% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.

Совкомбанк принял решение 26 декабря досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Банк разместил 8-летние облигации объемом 2 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Бонды имеют 16 полугодовых купонов.

ООО "ГПБ Аэрофинанс" приняло решение 27 декабря досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 8,526 млрд рублей. Компания разместила выпуск объемом 9,1 млрд рублей в марте 2017 года на 13 лет. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,67% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения. Амортизация проходила 2 раза в год в даты выплаты купона, начиная с 28 сентября 2018 года. Таким образом, текущий объем выпуска составляет 8,526 млрд рублей.